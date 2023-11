AM 4. im 4., 16h MICHAELA EHRENSTEIN und BELA FISCHER

Am Vierten jedes Monats, im Vierten, um vier Uhr Nachmittag erstellen Michaela Ehrenstein und Béla Fischer, Klavier in dem beliebten Theater auf der Wieden eine neue Mischung aus Texten und Musik.

Am 4. NOVEMBER präsentiert Michaela Ehrenstein den großen Schriftsteller ALBERT EHRENSTEIN und verknüpft in dem Programm Leben und Werk des Zeitgenossen von Schnitzler, Zweig, Kokoschka und zahlreichen anderen, mit denen der vielseitig Begabte in regem Kontakt stand.

Mit Béla Fischer am Klavier.