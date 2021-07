Der zerbrochene Krug

Wer hat den Krug zerbrochen? Angeklagt ist Rupprecht, der Verlobte Eves, den Frau Marthe in der Nacht des Vorfalls am Tatort angetroffen hat. Recht sprechen soll der Dorfrichter Adam. Bis auf Eve weiß niemand, dass es der Richter selbst war, der spät nachts sehr ungebührlich auf Freiersfüßen wandelte. Wie Adam sich windet, um Kopf und Kragen redet, mit Finten und Raffinesse versucht, den Prozess zu seinen Gunsten zu drehen und es dabei schafft, Eve bis zur Fast-Verurteilung ihres Geliebten einzuschüchtern, zeigt Kleists brillante Komödie, die aktueller kaum sein könnte.

Heinrich von Kleist stand 2014 am Beginn der Intendanz Sturminger. Nun wenden wir uns diesem faszinierenden Sprachkünstler, der wie kaum ein anderer die deutsche Dichtung revolutioniert hat und sich bis heute jeder Schubladisierung entzieht, wieder zu. Ein hochaktuelles Stück über eine korrupte Justiz, über Machtmissbrauch, über Recht und Unrecht hat uns Kleist in dieser frühen Abhandlung der Me Too Debatte hinterlassen. Und wie bei Kleist nicht anders zu erwarten, schrammt das Lustspiel hart an der Grenze seines Genres. Unterhaltend und voller geistreicher Pointen ist dieses Werk. Darüber hinaus wirft es brennende Fragen auf, sodass neben dem Lachen auch kritisches Nachdenken über Rechtsprechung, Manipulation und die Willkür der Justiz Platz findet – Themen, die uns als Staatsbürger*innen alle betreffen und heute mehr denn je aufs Tapet kommen und kritisch hinterfragt werden sollten.