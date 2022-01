Wie es euch gefällt

KOMÖDIE nach William Shakespeare - Der gute, alte Herzog wurde von seinem Bruder, dem fiesen Oliver-Friedrich entmachtet und versteckt sich seither im Wald von Ardenne. Celia, der Tochter des Oliver-Friedrich, ihrer selbstbewussten Freundin Rosalinde und dem vom neuen Regenten gekündigten Hoffnarren ist die Machtübernahme und das damit wachsende Regime ganz und gar nicht geheuer und sie ziehen sich gleichsam in den Wald zurück, wo sie auf ebenfalls vom Hofe geflüchtete Waldbewohner treffen.

Einer von ihnen ist der schöne Orlando, der sich schon vor seiner Flucht bis über beide Ohren in Rosalinde verknallt hat. Er sucht sie, schreibt schmachtende Liebesgedichte und hängt diese an den Bäumen auf. Sie begegnen sich, doch Orlando hat so manche Prüfung zu bestehen, bevor Rosalinde, welche sich zu ihrem Schutze verkleidet hat, zu erkennen gibt.

Währenddessen aber bahnt sich ein Aufstand gegen den neuen Diktator von Seiten der zusammengewürfelten Wald-Untergrund-Bewegung an.

Die Wildnis, politischer Kampf und wirre Liebesdinge vermischen sich zu einem nicht kleinen Abenteuer.

REGIE Christian Dolezal

BEARBEITUNG Alexander Pschill und Kaja Dymnicki

BÜHNENBILD/KOSTÜME Kaja Dymnicki

AUSFÜHRENDE AUSSTATTERIN Laura Weiß

MUSIKALISCHE LEITUNG Stefan Lasko

MIT Miriam Fussenegger, Josef Ellers, Agnes Hausmann, Christian Dolezal, Stefan Lasko u.a.