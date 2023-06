Ofer Lellouche

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 3x2 Tickets für das Konzert von Deep Purple am 12. Juli 2023 in der Wiener Stadthalle. Nach zwei grandiosen Headline-Slots am Clam Rock und Lovely Days Festival 2022 kommt die ikonischste aller Kultbands 2023 wieder nach Österreich! Seit April 2022 mit Simon McBride an der Gitarre sind Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey bereit, die Rockwelt erneut live zu erobern!

