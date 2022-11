Die Traumdeutung von Sigmund Freud

Ein Buch wie ein Traum, so wegweisend wie umstritten: Sigmund Freuds Werk ist ebenso undurchdringlich wie die Seele, die es untersucht. Ein konfuser Wegweiser zu den Schauplätzen der Träume und damit zum Ich, wovon Träume laut Freud ausschließlich handeln.

Bis zum Ende seines Lebens betrachtete er DIE TRAUMDEUTUNG als sein wichtigstes Werk, als Gründungsdokument der Psychoanalyse und wissenschaftliche Anleitung zum Verständnis von Träumen. Freud war der Überzeugung, er könne die Rätsel der Träume lösen und damit einen Zugang zur Seele finden, die er als obskure Wunschmaschine beschreibt.

Das britisch-irische Theaterduo Dead Centre schafft ebenso geistreiche wie unterhaltsame Adaptionen der großen Werke unserer abendländischen Kultur und erschüttert dabei stets lustvoll die Trennung zwischen der Fiktion auf der Bühne und der Realität im Publikum. In ihrer ersten Inszenierung in Wien, die 2020 Uraufführung feierte, erwartet das Publikum eine theatrale Traum-Werkstatt, die von Dr. Freuds Behandlungszimmer in der Berggasse 19 bis in unsere Kinderzimmer führt.

In der Spielzeit 2020/21 inszenierte Dead Centre ebenfalls im Akademietheater ALLES, WAS DER FALL IST, eine Arbeit über Ludwig Wittgenstein.