DER RAUB DER SABINERINNEN

So heißt die Tragödie aus dem alten Rom, die der kleinstädtische Gymnasialprofessor Gollwitz in seinen Studienjahren geschrieben hat und vor seiner Frau versteckt hält. Zufällig erfährt jedoch der Theaterdirektor Striese, der mit seiner Wanderbühne in der Stadt gastiert, von dem geheimen Stück – und verspricht sich davon eine Sensation.