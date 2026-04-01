Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt
25. April 2026
Im besonderen Klangraum des Liebfrauendoms Wiener Neustadt präsentiert das Orchester Wiener Akademie ein Programm, das zwei großen Klangwelten nachspürt: der festlichen Sakralmusik Wolfgang Amadeus Mozarts und der visionären Tonsprache Franz Liszts.
Zu Beginn erklingen Mozarts prachtvolle Kirchensonate KV 278 und das ebenso strahlende Exsultate jubilate KV 165 – ein Werk, das von Miriam Kutrowatz in der Sopranpartie gestaltet wird.
Der zweite Teil führt in die Welt der Romantik: Franz Liszts monumentale Sinfonie zu Dantes „Divina Commedia“, deren musikalische Reise von „Inferno“ über „Purgatorio“ bis ins „Paradiso“ im Kirchenraum eine besondere Intensität entfaltet.
Ein Abend, der zeigt, wie kraftvoll und vielfältig Musik im sakralen Raum erfahrbar wird – getragen von:
• Martin Haselböck, Dirigent
• Miriam Kutrowatz, Sopran
• Damen des Wiener Singvereins
• Orchester Wiener Akademie
Ideal für alle, die außergewöhnliche Klangkunst schätzen und besondere musikalische Momente suchen.
Details zur Spielstätte:
Domplatz 1, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Domplatz 1, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 23202
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt - Wiener Neustädter Dom
|April 2026
|Sa. 25. April 2026
19:00 Uhr
Wiener Neustädter Dom, Domplatz 1, A-2700 Wiener Neustadt
https://kultur.net/wiener-neustaedter-dom/programm/orchester-wiener-akademie-ein-abend-mit-mozart-und-liszt-im-dom-von-#2026-04-25
Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt (25.04.2026)
2026-04-25T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen