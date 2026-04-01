Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt


Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt

Wiener Neustädter Dom
25. April 2026
Im besonderen Klangraum des Liebfrauendoms Wiener Neustadt präsentiert das Orchester Wiener Akademie ein Programm, das zwei großen Klangwelten nachspürt: der festlichen Sakralmusik Wolfgang Amadeus Mozarts und der visionären Tonsprache Franz Liszts.

Zu Beginn erklingen Mozarts prachtvolle Kirchensonate KV 278 und das ebenso strahlende Exsultate jubilate KV 165 – ein Werk, das von Miriam Kutrowatz in der Sopranpartie gestaltet wird.

Der zweite Teil führt in die Welt der Romantik: Franz Liszts monumentale Sinfonie zu Dantes „Divina Commedia“, deren musikalische Reise von „Inferno“ über „Purgatorio“ bis ins „Paradiso“ im Kirchenraum eine besondere Intensität entfaltet.

Ein Abend, der zeigt, wie kraftvoll und vielfältig Musik im sakralen Raum erfahrbar wird – getragen von:

• Martin Haselböck, Dirigent
• Miriam Kutrowatz, Sopran
• Damen des Wiener Singvereins
• Orchester Wiener Akademie

Ideal für alle, die außergewöhnliche Klangkunst schätzen und besondere musikalische Momente suchen.

Details zur Spielstätte:
Wiener Neustädter Dom
Domplatz 1, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Orchester Wiener Akademie - Ein Abend mit Mozart und Liszt im Dom von Wiener Neustadt - Wiener Neustädter Dom

April 2026
Sa. 25. April 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 