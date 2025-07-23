L’occasione fa il ladro
23. Sept. bis 14. Okt. 2025
Burletta per musica in einem Akt - Libretto von Luigi Prividali - Gelegenheit macht Diebe: Bei einem Unwetter verliert Graf Alberto seinen Koffer. Der Finder Don Parmenione entdeckt darin ein Bild von Albertos Verlobter Berenice und nutzt die Gelegenheit.
Er schlüpft in die Kleider des Grafen und macht Berenice als deren bisher unbekannter Verlobter seine Aufwartung. Er ahnt nicht, dass die Braut sich den neuen Verlobten erst einmal aus sicherer Distanz anschauen will und deshalb mit ihrer Freundin Ernestina die Rollen getauscht hat. Während Parmenione die falsche Berenice umwirbt, trifft der echte Alberto ein, der zwar über den plötzlichen Rivalen schockiert ist, dann aber an der vermeintlichen Freundin der Braut Gefallen findet. Das falsche Spiel führt am Ende doch zur wahren Liebe. In Gioachino Rossinis 1812 komponiertem Einakter L’occasione fa il ladro (Gelegenheit macht Diebe) ist bereits alles enthalten, was seine späteren Werke ausmacht: rasante Ensembles, berührende und virtuose Arien, witzige Instrumentaleffekte und die erste Gewittermusik dieses Komponisten. Doch hinter der turbulenten Handlung von L’occasione fa il ladro verbergen sich Fragen von Identitätsdiebstahl, sozialem Rollenspiel und der Suche jedes Menschen nach sich selbst. Marcos Darbyshire, der in der Kammeroper bereits 2017 mit Don Pasquale seine glückliche Hand für komische Opern bewiesen hat, wird die doppelte Verwechslungskomödie inszenieren.
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn
Details zur Spielstätte:
Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 58830-1010
Fax: +43 1 58830-991010
Geodaten: 48.2101, 16.3782
|September 2025
|Di. 23. Sept. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
|Do. 25. Sept. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (25.09.2025)
2025-09-25T19:00:00+02:[email protected]
|So. 28. Sept. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (28.09.2025)
2025-09-28T19:00:00+02:[email protected]
|Di. 30. Sept. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (30.09.2025)
2025-09-30T19:00:00+02:[email protected]
|Oktober 2025
|Fr. 3. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (03.10.2025)
2025-10-03T19:00:00+02:[email protected]
|So. 5. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (05.10.2025)
2025-10-05T19:00:00+02:[email protected]
|Di. 7. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (07.10.2025)
2025-10-07T19:00:00+02:[email protected]
|Fr. 10. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (10.10.2025)
2025-10-10T19:00:00+02:[email protected]
|So. 12. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (12.10.2025)
2025-10-12T19:00:00+02:[email protected]
|Di. 14. Okt. 2025
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
L’occasione fa il ladro (14.10.2025)
2025-10-14T19:00:00+02:[email protected]
