Global Kryner - 2nd Love - Tour 2026

Als Global Kryner 2004 die erste CD präsentierte, stand die Musikwelt Kopf. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Idee war genauso einfach wie genial: man nehme den legendären Oberkrainer-Sound eines Slavko Avsenik, verschmelze ihn mit Welthits, nehme eine Prise Jazz und jede Menge Spielwitz dazu und fertig ist die Rezeptur.

Die Süddeutsche Zeitung machte Luftsprünge und fabulierte gar von einer >eierlegenden Wollmilchsau< in Sachen Musik. Und mit >verkrynern< war obendrein ein neues Zeitwort geschaffen.

Was folgte war ein Ritt durch alle Radio- und TV-Formate, wie er selten gesehen wurde. Hunderte Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Ukraine bis nach Mexiko. Nach heißen und durchaus fordernden Jahren des Tourlebens verabschiedete sich die Band 2013 von der Bühne.

Doch die Liebe ist nie erloschen. Im Gegenteil.

Jetzt kommt: Global Kryner >2nd LoveMister Groove<, Jazzgitarrist und Liedermacher Andreas Haidecker.

Aber Obacht: es wird kein Abnudeln alter Hits geben. Die Band bereitet sich in akribischer Kleinarbeit auf ihr Comeback vor. Neue typische >Verkrynerungen< müssen dabei sein, ja, natürlich! Aber diesmal gibt es eben auch eigens komponierte Songs zu hören. Man darf gespannt sein.

Alles mit viel Liebe zubereitet, nur eben nicht zum ersten Mal, sondern quasi >2nd Love