Birgit Minichmayr - Sing Me Not a Ballad


Sommerspiele Melk

Birgit Minichmayr - Sing Me Not a Ballad

Wachauarena Melk
27. Juli 2026
Die renommierte Schauspielerin Birgit Minichmayr und der vielseitige Musiker Martin Siewert präsentieren Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Mit ihrem ganz persönlichen, rauen Timbre spürt Minichmayr deren bedeutendster Interpretin nach: der großen österreichischen Schauspielerin und Sängerin Lotte Lenya – nicht Muse, sondern Partnerin, Mitschöpferin des engagierten Theaters.

Hier darf alles zur Sprache kommen: Männerfantasien und Frauenrollen, Ausbeutung, Krieg, Vertreibung und die Katastrophen der Moderne werden mit Wut, Spott, Spaß und Ironie bedacht.

Birgit Minichmayr Gesang & Text

Martin Siewert Livemusik

Details zur Spielstätte:
Wachauarena Melk
Rollfährestraße, A-3390 Melk
Im Rahmen des Festivals:
Sommerspiele Melk

Termine: Birgit Minichmayr - Sing Me Not a Ballad - Wachauarena Melk

Juli 2026
Mo. 27. Juli 2026
20:15 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 