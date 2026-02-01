Erstickt von der Sicherheit und Fürsorge ihres Ehemanns, findet sie sich verfolgt von der Erinnerung an eine alte Liebe. Ein Seemann, der ihr einst ein Versprechen abnahm, ist nach Jahren zurückgekehrt. Und Ellida gelangt an einen Wendepunkt, der ihr Leben und das ihrer Familie für immer verändern kann.
DIE FRAU VOM MEER stellt Fragen von existenzieller Dringlichkeit. Was bedeutet es, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Wie viel Freiheit erträgt eine Beziehung? Und kann man sich je ganz von der Vergangenheit lösen?
Es geht um Autonomie, das Recht auf einen eigenen Weg, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen. Doch während Ibsens Protagonistinnen diesen Kampf sonst oft mit Trotz oder offener Rebellion führen, ist Ellidas Konflikt leiser, innerlicher. Ihre Sehnsucht schreit nicht laut hinaus, sie wächst und nimmt nach und nach mehr Raum ein, tief in ihr, Tag für Tag, drängend und unausweichlich.
Eine Geschichte von großer emotionaler Wucht. Eine Geschichte über die Suche nach dem Selbst und individueller Freiheit. Eine Geschichte über das, was bleibt, wenn die Wellen sich glätten – und über das, was immer weiterruft.
Publikumsgespräch: So, 3. Mai, im Anschluss an die Vorstellung, T-Café (Eintritt frei)
*2:1-Aktion am So, 3. Mai - Weil‘s zu zweit viel schöner ist! Ihre Begleitung hat freien Eintritt.
Mit Isabella Campestrini / Tobias Fend / Luzian Hirzel / Maria Lisa Huber / Nurettin Kalfa
Inszenierung: Danielle Fend-Strahm / Bühne und Kostüm: Matthias Strahm / Dramaturgie: Tobias Fend
Henrik Ibsen | Deutsch von Hans Egon Gerlach
Inszenierung: Danielle Fend-Strahm
|Februar 2026
|Sa. 21. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Di. 24. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 27. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mai 2026
|Sa. 2. Mai 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 3. Mai 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 13. Mai 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen