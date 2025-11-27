Temporeiche Handlung, skurrile Charaktere, wundervoll verschachtelte Sprache und eine wichtige Botschaft: DER SATANARCHÄOLÜGENIALKOHÖLLISCHE WUNSCHPUNSCH ist ein aufregendes Theatererlebnis für Familien, das Spaß macht und zugleich zum Nachdenken anregt.

Denn zum Schluss zeigt sich, dass es oft nicht die Stärksten sind, die die Welt retten, sondern vor allem jene, die den Mut aufbringen, das Richtige zu tun.

In einer turbulenten Silvesternacht schmieden der gerissene Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine ebenso hinterlistige Tante Tyrannja Vamperl einen teuflischen Plan: Mit einem magischen Wunschpunsch wollen sie in den letzten Stunden des Jahres noch schnell genügend böse Taten vollbringen, um ihre Schulden bei den finsteren Mächten zu begleichen. Doch zwei unerwartete Helden – der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel – setzen alles daran, das Unheil zu verhindern.

Dabei geraten Maurizio und Jakob immer tiefer in das gefährliche Netz der bösen Magier – und müssen lernen, über ihren eigenen Schatten zu springen: Der skeptische, oft sarkastische Rabe und der ängstliche, pflichtbewusste Kater sind ein ungleiches Duo, das sich erst zusammenraufen muss, um das Böse zu besiegen.

Während Kinder mitfiebern, ob die tierischen Helden den dunklen Zauber noch rechtzeitig aufhalten können, entdecken Erwachsene in Endes kluger Erzählweise einen feinsinnigen Kommentar über Gier, Machthunger und die Folgen rücksichtslosen Handelns: DER SATANARCHÄOLÜGENIALKOHÖLLISCHE WUNSCHPUNSCH ist mitreißendes Theater für Groß und Klein, voller Magie, Witz und sprachlicher Raffinesse – ein Stück über Verantwortung, Mut und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.

Michael Ende

Inszenierung: Agnes Kitzler