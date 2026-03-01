Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
ARMY OF MEARMY OF ME


ARMY OF ME

Vorarlberger Landestheater
26. März bis 15. April 2026
Liederabend mit Rebecca Hammermüller - Das Individuelle webt sich ins Kollektive, das Künstliche schmilzt ins Natürliche, Kraft erwächst dem Sinnlichen und Leben verlangt nach Selbstermächtigung. Mit diesen Gedanken entführen Rebecca Hammermüller und Band auf eine musikalische Reise nach Island, im Zentrum Songs der visionären Künstlerin Björk.

Liederabend mit Rebecca Hammermüller

Details zur Spielstätte:
Vorarlberger Landestheater
Seestraße 2, A-6900 Bregenz

Termine: ARMY OF ME - Vorarlberger Landestheater

März 2026
Do. 26. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
April 2026
Mi. 15. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 