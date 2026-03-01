ARMY OF ME

Liederabend mit Rebecca Hammermüller - Das Individuelle webt sich ins Kollektive, das Künstliche schmilzt ins Natürliche, Kraft erwächst dem Sinnlichen und Leben verlangt nach Selbstermächtigung. Mit diesen Gedanken entführen Rebecca Hammermüller und Band auf eine musikalische Reise nach Island, im Zentrum Songs der visionären Künstlerin Björk.