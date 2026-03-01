ARMY OF ME
26. März bis 15. April 2026
Liederabend mit Rebecca Hammermüller - Das Individuelle webt sich ins Kollektive, das Künstliche schmilzt ins Natürliche, Kraft erwächst dem Sinnlichen und Leben verlangt nach Selbstermächtigung. Mit diesen Gedanken entführen Rebecca Hammermüller und Band auf eine musikalische Reise nach Island, im Zentrum Songs der visionären Künstlerin Björk.
Liederabend mit Rebecca Hammermüller
Details zur Spielstätte:
Seestraße 2, A-6900 Bregenz
Adresse: Seestraße 2, A-6900 Bregenz
Telefon: +43 5574 42870600
Fax: +43 5574 48366
Geodaten: 47.5045, 9.74732
Termine: ARMY OF ME - Vorarlberger Landestheater