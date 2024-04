BITCH BOXER

Chloe ist 21, lebt in einem runtergekommenen Vorort von London, liebt Discobesuche mit ihren Freundinnen, Rihanna und Karaoke, und hat einen Traum: Sie möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Als Boxerin. Es ist 2012, zum ersten Mal überhaupt sind Frauen im Boxring dort zugelassen, die Wettkämpfe finden in Stratford statt, sozusagen um die Ecke. Und Chloe ist verdammt gut – nicht zuletzt, weil sie einen Trainer hat, der unverbrüchlich an sie glaubt: ihren geliebten Vater.