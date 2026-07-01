Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit

Auf einem abgelegenen Hof im Großen Walsertal wuchs Delphina Burtscher auf. 1944 unterstützte die 18-Jährige heimlich ihre desertierten Brüder Willi und Leonhard sowie ihren Verlobten Martin, die sich im Wald versteckten. Der Verrat eines Nachbarn führte zu ihrer Verhaftung – kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes. Willi und Martin wurden hingerichtet, Leonhard entkam. Die Ausstellung rückt Delphina ins Zentrum: