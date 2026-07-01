|Juli 2026
|Sa. 18. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-07-18
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (18.07.2026)
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|So. 19. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (19.07.2026)
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|Mo. 20. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.07.2026)
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|Di. 21. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (21.07.2026)
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|Mi. 22. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (22.07.2026)
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|Do. 23. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Fr. 24. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Mo. 27. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 28. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 29. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (29.07.2026)
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|Do. 30. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Fr. 31. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.08.2026)
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|Mo. 3. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.08.2026)
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|Di. 4. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (04.08.2026)
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|Mi. 5. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (05.08.2026)
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|Do. 6. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-08-06
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.08.2026)
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|Fr. 7. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (07.08.2026)
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|Sa. 8. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (08.08.2026)
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|So. 9. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mo. 10. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.08.2026)
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|Di. 11. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (11.08.2026)
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|Mi. 12. Aug. 2026
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|Do. 13. Aug. 2026
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|Fr. 14. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (14.08.2026)
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|Sa. 15. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 16. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mo. 17. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 18. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|Do. 20. Aug. 2026
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|Fr. 21. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
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|So. 23. Aug. 2026
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|Mo. 24. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (24.08.2026)
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|Di. 25. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (25.08.2026)
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|Mi. 26. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (26.08.2026)
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|Do. 27. Aug. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (27.08.2026)
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|Fr. 28. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (28.08.2026)
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|Sa. 29. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (29.08.2026)
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|So. 30. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-08-30
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (30.08.2026)
2026-08-30T00:00:00+02:[email protected]
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|Mo. 31. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (31.08.2026)
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|September 2026
|Di. 1. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-09-01
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (01.09.2026)
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|Mi. 2. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.09.2026)
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|Do. 3. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.09.2026)
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|Fr. 4. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (04.09.2026)
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|Sa. 5. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 6. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.09.2026)
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|Di. 8. Sept. 2026
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|Mi. 9. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (09.09.2026)
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|Do. 10. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.09.2026)
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|Fr. 11. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (11.09.2026)
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|Sa. 12. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 13. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 15. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 16. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Do. 17. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Fr. 18. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Sa. 19. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 20. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.09.2026)
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|Di. 22. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (22.09.2026)
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|Mi. 23. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (23.09.2026)
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|Do. 24. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Fr. 25. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Sa. 26. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 27. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 29. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 30. Sept. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (30.09.2026)
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|Oktober 2026
|Do. 1. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (01.10.2026)
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|Fr. 2. Okt. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.10.2026)
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|Sa. 3. Okt. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.10.2026)
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|So. 4. Okt. 2026
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|Di. 6. Okt. 2026
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|Mi. 7. Okt. 2026
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|Do. 8. Okt. 2026
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|Fr. 9. Okt. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (09.10.2026)
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|Sa. 10. Okt. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.10.2026)
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|So. 11. Okt. 2026
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|Di. 13. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 14. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Do. 15. Okt. 2026
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|Fr. 16. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Sa. 17. Okt. 2026
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|So. 18. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-10-18
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (18.10.2026)
2026-10-18T00:00:00+02:[email protected]
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|Di. 20. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.10.2026)
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|Mi. 21. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (21.10.2026)
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|Do. 22. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (22.10.2026)
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|Fr. 23. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (23.10.2026)
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|Sa. 24. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (24.10.2026)
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|So. 25. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mo. 26. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 27. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Mi. 28. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Do. 29. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Fr. 30. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (30.10.2026)
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|Sa. 31. Okt. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (31.10.2026)
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|November 2026
|So. 1. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (01.11.2026)
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|Di. 3. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.11.2026)
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|Mi. 4. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (04.11.2026)
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|Do. 5. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (05.11.2026)
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|Fr. 6. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.11.2026)
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|Sa. 7. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (07.11.2026)
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|So. 8. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (08.11.2026)
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|Di. 10. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-11-10
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.11.2026)
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|Mi. 11. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (11.11.2026)
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|Do. 12. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (12.11.2026)
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|Fr. 13. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Sa. 14. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|So. 15. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 17. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (17.11.2026)
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|Mi. 18. Nov. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (18.11.2026)
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|Do. 19. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (19.11.2026)
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|Fr. 20. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.11.2026)
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|Sa. 21. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (21.11.2026)
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|So. 22. Nov. 2026
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|Di. 24. Nov. 2026
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|Mi. 25. Nov. 2026
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|Do. 26. Nov. 2026
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|Fr. 27. Nov. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (27.11.2026)
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|Sa. 28. Nov. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (28.11.2026)
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|So. 29. Nov. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-11-29
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (29.11.2026)
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|Dezember 2026
|Di. 1. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-12-01
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (01.12.2026)
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|Mi. 2. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-12-02
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.12.2026)
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|Do. 3. Dez. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.12.2026)
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|Fr. 4. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (04.12.2026)
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|Sa. 5. Dez. 2026
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (05.12.2026)
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|So. 6. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2026-12-06
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.12.2026)
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|Di. 8. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (08.12.2026)
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|Mi. 9. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (09.12.2026)
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|Do. 10. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.12.2026)
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|Fr. 11. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (11.12.2026)
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|Sa. 12. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (12.12.2026)
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|So. 13. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 15. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (15.12.2026)
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|Mi. 16. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Do. 17. Dez. 2026
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|Fr. 18. Dez. 2026
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|Sa. 19. Dez. 2026
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|So. 20. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.12.2026)
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|Di. 22. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (22.12.2026)
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|Mi. 23. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Sa. 26. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (26.12.2026)
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|So. 27. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (27.12.2026)
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|Di. 29. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (29.12.2026)
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|Mi. 30. Dez. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (30.12.2026)
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|Januar 2027
|Fr. 1. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (01.01.2027)
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|Sa. 2. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.01.2027)
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|So. 3. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-01-03
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.01.2027)
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|Di. 5. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (05.01.2027)
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|Mi. 6. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.01.2027)
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|Do. 7. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (07.01.2027)
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|Fr. 8. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (08.01.2027)
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|Sa. 9. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (09.01.2027)
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|So. 10. Jan. 2027
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (10.01.2027)
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|Di. 12. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (12.01.2027)
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|Mi. 13. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (13.01.2027)
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|Do. 14. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (14.01.2027)
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|Fr. 15. Jan. 2027
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|Sa. 16. Jan. 2027
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|So. 17. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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|Di. 19. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (19.01.2027)
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|Mi. 20. Jan. 2027
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (20.01.2027)
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|Do. 21. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (21.01.2027)
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|Fr. 22. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (22.01.2027)
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|Sa. 23. Jan. 2027
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (23.01.2027)
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|So. 24. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (24.01.2027)
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|Di. 26. Jan. 2027
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (26.01.2027)
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|Mi. 27. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (27.01.2027)
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|Do. 28. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (28.01.2027)
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|Fr. 29. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-01-29
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (29.01.2027)
2027-01-29T00:00:00+01:[email protected]
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|Sa. 30. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-01-30
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (30.01.2027)
2027-01-30T00:00:00+01:[email protected]
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|So. 31. Jan. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-01-31
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (31.01.2027)
2027-01-31T00:00:00+01:[email protected]
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|Februar 2027
|Di. 2. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-02-02
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (02.02.2027)
2027-02-02T00:00:00+01:[email protected]
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|Mi. 3. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-02-03
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (03.02.2027)
2027-02-03T00:00:00+01:[email protected]
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|Do. 4. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/delphina-und-drei-deserteure-familiaeres-erinnern-an-menschlichkeit-und-m#2027-02-04
Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (04.02.2027)
2027-02-04T00:00:00+01:[email protected]
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|Fr. 5. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (05.02.2027)
2027-02-05T00:00:00+01:[email protected]
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|Sa. 6. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (06.02.2027)
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|So. 7. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (07.02.2027)
2027-02-07T00:00:00+01:[email protected]
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|Mo. 8. Feb. 2027
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
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Delphina und drei Deserteure Familiäres Erinnern an Menschlichkeit und Mut in einer unmenschlichen Zeit (08.02.2027)
2027-02-08T00:00:00+01:[email protected]
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