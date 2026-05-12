|Mai 2026
|Di. 12. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-12
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (12.05.2026)
2026-05-12T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 13. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-13
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (13.05.2026)
2026-05-13T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 14. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-14
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (14.05.2026)
2026-05-14T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 15. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-15
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (15.05.2026)
2026-05-15T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 16. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-16
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (16.05.2026)
2026-05-16T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 17. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-17
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (17.05.2026)
2026-05-17T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 19. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-19
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (19.05.2026)
2026-05-19T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 20. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-20
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (20.05.2026)
2026-05-20T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 21. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-21
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (21.05.2026)
2026-05-21T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 22. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-22
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (22.05.2026)
2026-05-22T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 23. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-23
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (23.05.2026)
2026-05-23T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 24. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-24
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (24.05.2026)
2026-05-24T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 25. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-25
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (25.05.2026)
2026-05-25T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 26. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-26
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (26.05.2026)
2026-05-26T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 27. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-27
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (27.05.2026)
2026-05-27T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 28. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-28
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (28.05.2026)
2026-05-28T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 29. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-29
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (29.05.2026)
2026-05-29T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 30. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-30
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (30.05.2026)
2026-05-30T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 31. Mai 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-05-31
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (31.05.2026)
2026-05-31T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Juni 2026
|Di. 2. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-02
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (02.06.2026)
2026-06-02T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 3. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-03
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (03.06.2026)
2026-06-03T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 4. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-04
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (04.06.2026)
2026-06-04T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 5. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-05
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (05.06.2026)
2026-06-05T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 6. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-06
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (06.06.2026)
2026-06-06T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 7. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-07
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (07.06.2026)
2026-06-07T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 9. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-09
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (09.06.2026)
2026-06-09T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 10. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-10
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (10.06.2026)
2026-06-10T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 11. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-11
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (11.06.2026)
2026-06-11T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 12. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-12
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (12.06.2026)
2026-06-12T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 13. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-13
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (13.06.2026)
2026-06-13T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 14. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-14
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (14.06.2026)
2026-06-14T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 16. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-16
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (16.06.2026)
2026-06-16T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 17. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-17
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (17.06.2026)
2026-06-17T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 18. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-18
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (18.06.2026)
2026-06-18T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 19. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-19
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (19.06.2026)
2026-06-19T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 20. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-20
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (20.06.2026)
2026-06-20T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 21. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-21
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (21.06.2026)
2026-06-21T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 23. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-23
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (23.06.2026)
2026-06-23T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 24. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-24
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (24.06.2026)
2026-06-24T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 25. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-25
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (25.06.2026)
2026-06-25T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 26. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-26
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (26.06.2026)
2026-06-26T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 27. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-27
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (27.06.2026)
2026-06-27T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 28. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-28
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (28.06.2026)
2026-06-28T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 30. Juni 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-06-30
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (30.06.2026)
2026-06-30T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-01
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (01.07.2026)
2026-07-01T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 2. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-02
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (02.07.2026)
2026-07-02T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 3. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-03
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (03.07.2026)
2026-07-03T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 4. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-04
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (04.07.2026)
2026-07-04T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 5. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-05
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (05.07.2026)
2026-07-05T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 6. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-06
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (06.07.2026)
2026-07-06T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 7. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-07
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (07.07.2026)
2026-07-07T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 8. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-08
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (08.07.2026)
2026-07-08T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 9. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-09
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (09.07.2026)
2026-07-09T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 10. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-10
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (10.07.2026)
2026-07-10T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 11. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-11
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (11.07.2026)
2026-07-11T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 12. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-12
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (12.07.2026)
2026-07-12T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 13. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-13
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (13.07.2026)
2026-07-13T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 14. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-14
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (14.07.2026)
2026-07-14T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 15. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-15
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (15.07.2026)
2026-07-15T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 16. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-16
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (16.07.2026)
2026-07-16T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 17. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-17
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (17.07.2026)
2026-07-17T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 18. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-18
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (18.07.2026)
2026-07-18T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 19. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-19
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (19.07.2026)
2026-07-19T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 20. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-20
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (20.07.2026)
2026-07-20T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 21. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-21
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (21.07.2026)
2026-07-21T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 22. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-22
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (22.07.2026)
2026-07-22T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 23. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-23
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (23.07.2026)
2026-07-23T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 24. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-24
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (24.07.2026)
2026-07-24T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 25. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-25
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (25.07.2026)
2026-07-25T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 26. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-26
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (26.07.2026)
2026-07-26T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 27. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-27
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (27.07.2026)
2026-07-27T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 28. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-28
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (28.07.2026)
2026-07-28T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 29. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-29
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (29.07.2026)
2026-07-29T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 30. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-30
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (30.07.2026)
2026-07-30T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 31. Juli 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-07-31
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (31.07.2026)
2026-07-31T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-01
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (01.08.2026)
2026-08-01T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 2. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-02
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (02.08.2026)
2026-08-02T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 3. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-03
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (03.08.2026)
2026-08-03T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 4. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-04
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (04.08.2026)
2026-08-04T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 5. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-05
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (05.08.2026)
2026-08-05T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 6. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-06
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (06.08.2026)
2026-08-06T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 7. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-07
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (07.08.2026)
2026-08-07T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 8. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-08
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (08.08.2026)
2026-08-08T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 9. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-09
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (09.08.2026)
2026-08-09T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 10. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-10
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (10.08.2026)
2026-08-10T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 11. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-11
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (11.08.2026)
2026-08-11T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 12. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-12
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (12.08.2026)
2026-08-12T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 13. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-13
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (13.08.2026)
2026-08-13T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 14. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-14
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (14.08.2026)
2026-08-14T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 15. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-15
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (15.08.2026)
2026-08-15T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 16. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-16
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (16.08.2026)
2026-08-16T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 17. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-17
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (17.08.2026)
2026-08-17T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 18. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-18
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (18.08.2026)
2026-08-18T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 19. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-19
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (19.08.2026)
2026-08-19T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 20. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-20
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (20.08.2026)
2026-08-20T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 21. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-21
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (21.08.2026)
2026-08-21T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 22. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-22
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (22.08.2026)
2026-08-22T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 23. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-23
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (23.08.2026)
2026-08-23T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 24. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-24
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (24.08.2026)
2026-08-24T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 25. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-25
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (25.08.2026)
2026-08-25T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 26. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-26
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (26.08.2026)
2026-08-26T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 27. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-27
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (27.08.2026)
2026-08-27T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 28. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-28
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (28.08.2026)
2026-08-28T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 29. Aug. 2026
vorarlberg museum, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/vorarlberg-museum/programm/baustelle-erinnerung-hitler-entsorgen-arbeiten-am-belasteten-erbe#2026-08-29
Baustelle Erinnerung / „Hitler entsorgen“. Arbeiten am belasteten Erbe (29.08.2026)
2026-08-29T00:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen