Nie vergessen!

Künstler:innen im Zweiten Weltkrieg - Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche Künstler:innen aufgrund ihrer jüdischen Herkunft oder ihrer politischen Überzeugung vertrieben, verfolgt und viele von ihnen in Konzentrationslagern ermordet. Unter ihnen Hermann Leopoldi, Fritz Löhner-Beda, Werner Richard Heymann, Friedrich Hollaender, Bertolt Brecht, Kurt Weill.

In der Emigration versuchten sie in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien oder in anderen Ländern Fuß zu fassen und weiterzuarbeiten. Doch für die meisten war das Trauma der Verfolgung und der Verlust von Freund:innen und Kolleg:innen ein unermessliches Leid. Ihre Musik und Texte sind ein bleibendes Zeugnis des zerstörten kulturellen Erbes und der menschlichen Tragödie jener Zeit. Susanne Marik und Béla Fischer bringen die Musik dieser Künstler:innen ins Balkon-Foyer der Volksoper Wien.