Killing Carmen
1. Okt. bis 17. Dez. 2025
„Man hat mich schon gewarnt, dass ich um mein Leben bangen müsse”, erklärt Carmen – ihr eigenes Unheil voraussehend – im Finale von Bizets „Oper aller Opern”. Wenige Minuten später ist sie tot, erstochen von ihrem gerade noch Geliebten Don José. Beziehungstat oder Gesellschaftskrise?
Stirbt mit Carmen die Freiheit an sich? Welche Lücke hinterlässt sie? Wie geht es weiter?
Nach ihren beiden Erfolgsproduktionen Die Zauberflöte – The opera but not the opera und Schachnovelle am Burgtheater bearbeiten Nils Strunk und Lukas Schrenk nun auch für die Volksoper einen Repertoire-Klassiker. Gemeinsam mit dem Musiker Gabriel Cazes entwickeln sie eine Neubearbeitung von Carmen für ein genreübergreifendes Ensemble. Bizets berühmte Melodien treffen auf verschiedenste Musikstile: Jazz, Flamenco, Western, Musical, Pop, Chanson und vieles mehr.
Von Nils Strunk, Lukas Schrenk und Gabriel Cazes
In deutscher, französischer und englischer Sprache mit Übertiteln
Details zur Spielstätte:
Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Telefon: +43 1 51444-3670
Fax:
Geodaten: 48.2248, 16.3503
