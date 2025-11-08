Eine Nacht in Venedig


Volksoper Wien
23. Okt. bis 19. Dez. 2025
Das Sujet der Operette Eine Nacht in Venedig, entstanden 1883, machte sich die überbordende Begeisterung zunutze, welche man in Wien für die Serenissima hegte und die mit der Eröffnung des Themenparks „Venedig in Wien“ im Prater 1895 einen weiteren Höhepunkt fand.

Die Handlung rankt sich um den vergnügungssüchtigen Herzog von Urbino, einen weithin berüchtigten Frauenhelden, der die Karnevalszeit nützen möchte, um im Schutz des bunten Maskentreibens eine Eroberung zu wagen … Konkret hat der Herzog Barbara, die Gemahlin des venezianischen Senators Delaqua, im Visier. Mehrere Pläne, dies einerseits zu verhindern und andererseits zu befördern, durchkreuzen einander und so steht der Herzog schließlich gar vor zwei Barbaras!

Die niederländische Regisseurin Nina Spijkers, die an der Volksoper bereits Die lustigen Weiber von Windsor inszenierte, übernimmt die Inszenierung und begibt sich in dieser auf die Suche nach dem eskapistischen und hedonistischen Potenzial des Werkes.

Operette von Johann Strauß

Libretto von Richard Genée und Camillo Walzel
Neufassung der Dialoge von Fabian Pfleger

In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Mit freundlicher Unterstützung durch Johann Strauss 2025 Wien

Details zur Spielstätte:
Volksoper Wien
Währingerstraße 78, A-1090 Wien

Termine: Eine Nacht in Venedig - Volksoper Wien

November 2025
Sa. 8. Nov. 2025
Sa. 8. Nov. 2025
18:00 Uhr
Di. 18. Nov. 2025
Di. 18. Nov. 2025
19:00 Uhr
Mo. 24. Nov. 2025
Mo. 24. Nov. 2025
19:00 Uhr
Do. 27. Nov. 2025
Do. 27. Nov. 2025
19:00 Uhr
Dezember 2025
Mi. 3. Dez. 2025
Mi. 3. Dez. 2025
19:00 Uhr
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
19:00 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
19:00 Uhr

