Die Fledermaus

„Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ Sie ist vermutlich die beliebteste, sicherlich aber die wienerischste aller Operetten: Johann Strauß‘ unsterbliche Fledermaus. Ausufernde Partys, erotische Verwechslungen, Verschwörungen, Intrigen und eine große Portion Schadenfreude: ein Höhepunkt der klassischen Wiener Operette bietet doppelbödige Unterhaltung im Walzertakt. Und wenn die gesellschaftliche Fassade zu sehr bröckelt, kann man alles noch der Wirkung des Champagners in die Schuhe schieben. „Im Feuerstrom der Reben“ schlägt man eben leicht über die Stränge.
Operette von Johann Strauß
|September 2025
|Fr. 12. Sept. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Di. 16. Sept. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Oktober 2025
|Do. 23. Okt. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 26. Okt. 2025
17:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|November 2025
|Sa. 15. Nov. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 28. Nov. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Di. 2. Dez. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 31. Dez. 2025
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Januar 2026
|Do. 1. Jan. 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 28. Jan. 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 31. Jan. 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Februar 2026
|Di. 17. Feb. 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|März 2026
|Do. 26. März 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|April 2026
|Do. 16. April 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 29. April 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mai 2026
|Fr. 8. Mai 2026
19:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen