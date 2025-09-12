Die Fledermaus


Volksoper Wien
12. Sept. 2025 bis 8. Mai 2026
Die Volksoper gilt als das wienerischste Opernhaus der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, dass Johann Strauß‘ Meisterwerk hier quasi zum Familiensilber zählt. Kein Werk wurde an der Volksoper bisher öfter gespielt. Zu Beginn der Intendanz von Lotte de Beer wurde die Aufführung behutsam aufgefrischt, ein weiblicher Gerichtsdiener Frosch sorgt seitdem für einen frischen Blick auf ein gutbekanntes Stück.

„Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ Sie ist vermutlich die beliebteste, sicherlich aber die wienerischste aller Operetten: Johann Strauß‘ unsterbliche Fledermaus. Ausufernde Partys, erotische Verwechslungen, Verschwörungen, Intrigen und eine große Portion Schadenfreude: ein Höhepunkt der klassischen Wiener Operette bietet doppelbödige Unterhaltung im Walzertakt. Und wenn die gesellschaftliche Fassade zu sehr bröckelt, kann man alles noch der Wirkung des Champagners in die Schuhe schieben. „Im Feuerstrom der Reben“ schlägt man eben leicht über die Stränge.

Operette von Johann Strauß

Details zur Spielstätte:
Währingerstraße 78, A-1090 Wien

Termine: Die Fledermaus - Volksoper Wien

September 2025
Fr. 12. Sept. 2025
Fr. 12. Sept. 2025
19:00 Uhr
Di. 16. Sept. 2025
Di. 16. Sept. 2025
19:00 Uhr
Oktober 2025
Do. 23. Okt. 2025
Do. 23. Okt. 2025
19:00 Uhr
So. 26. Okt. 2025
So. 26. Okt. 2025
17:00 Uhr
November 2025
Sa. 15. Nov. 2025
Sa. 15. Nov. 2025
19:00 Uhr
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
19:00 Uhr
Dezember 2025
Di. 2. Dez. 2025
Di. 2. Dez. 2025
19:00 Uhr
Mi. 31. Dez. 2025
Mi. 31. Dez. 2025
19:00 Uhr
Januar 2026
Do. 1. Jan. 2026
Do. 1. Jan. 2026
19:00 Uhr
Mi. 28. Jan. 2026
Mi. 28. Jan. 2026
19:00 Uhr
Sa. 31. Jan. 2026
Sa. 31. Jan. 2026
19:00 Uhr
Februar 2026
Di. 17. Feb. 2026
Di. 17. Feb. 2026
19:00 Uhr
März 2026
Do. 26. März 2026
Do. 26. März 2026
19:00 Uhr
April 2026
Do. 16. April 2026
Do. 16. April 2026
19:00 Uhr
Mi. 29. April 2026
Mi. 29. April 2026
19:00 Uhr
Mai 2026
Fr. 8. Mai 2026
Fr. 8. Mai 2026
19:00 Uhr

