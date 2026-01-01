Der Rosenkavalier
25. Jan. bis 14. Feb. 2026
Im Hause Faninal geht es hoch her! Der Neureiche fiebert der Hochzeit seiner Tochter Sophie entgegen – es soll ein adeliger Bräutigam werden. Allerdings wird nicht der vorgesehene Kandidat, der ungehobelte Baron Ochs, das Herz Sophies gewinnen, sondern der Überbringer der silbernen Verlobungsrose: der junge Graf Octavian.
Bevor seine heimliche Geliebte, die Feldmarschallin, den Grafen Octavian für die Verbindung freigibt, wird Baron Ochs in einem Vorstadtlokal noch nach Strich und Faden öffentlich blamiert …
Richard Strauss’ Der Rosenkavalier ist eine der schönsten, mitreißendsten und ergreifendsten Musikkomödien aller Zeiten. Nun ist Josef E. Köpplingers Inszenierung zurück auf dem Spielplan unseres Hauses.
Oper von Richard Strauss
In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Details zur Spielstätte:
Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Telefon: +43 1 51444-3670
Geodaten: 48.2248, 16.3503
Termine: Der Rosenkavalier - Volksoper Wien
|Januar 2026
|Do. 29. Jan. 2026
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Der Rosenkavalier (29.01.2026)
Tickets kaufen
|Februar 2026
|So. 1. Feb. 2026
17:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Der Rosenkavalier (01.02.2026)
Tickets kaufen
|Di. 3. Feb. 2026
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Der Rosenkavalier (03.02.2026)
Tickets kaufen
|Di. 10. Feb. 2026
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Der Rosenkavalier (10.02.2026)
Tickets kaufen
|Sa. 14. Feb. 2026
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Der Rosenkavalier (14.02.2026)
