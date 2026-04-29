Die Ausstellung Anni Albers. Constructing Textiles stellt das Werk der bedeutenden deutsch-amerikanischen Künstlerin und Designerin erstmals umfassend in Österreich vor. Von den Anfängen am Bauhaus über ihre einflussreiche Tätigkeit am Black Mountain College bis hin zur theoretischen Auseinandersetzung wird Albers’ facettenreiches Schaffen zwischen Kunst und Design, Handwerk, Lehre und Theorieproduktion beleuchtet.

Das vielfältige Werk der Künstlerin und Designerin Anni Albers (1899–1994) wird erstmals in Österreich mit einer großen Personale gewürdigt. Albers’ kreatives und experimentelles Schaffen beginnt in den 1920er-Jahren am Bauhaus. 1933 emigriert sie in die USA und etabliert sich dort als vielfältige Künstlerin. Sie entwickelt komplexe Webstrukturen und verwendet neuartige Fasern. Neben malerischen Webarbeiten, die als autonome Kunstwerke zu betrachten sind, widmet sich Albers der Herstellung neuer Textilien für Gebäude und Innenräume, sogenannter „nützlicher Objekte“. Albers erachtet das Weben als fortschrittlichste Form des modernen architektonischen Denkens. Durch das tiefgreifende Verständnis des Materials und seiner Anwendungen ist Albers’ Arbeit von hoher Aktualität und Relevanz im Hinblick auf heutige Herausforderungen in den Bereichen Energie und materielle Ressourcen.

Anhand von zahlreichen Werken aus allen Schaffensperioden, beginnend mit den Anfängen am innovativen Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin über die Zeit am legendären Black Mountain College bis in die 1980er-Jahre, präsentiert die Ausstellung ihre facettenreiche Karriere zwischen Textilem und Architektur, Weben und Bauen, Vergangenheit und Gegenwart. Sie umfasst sowohl Materialstudien, Textilmuster und Entwürfe als auch Bildgewebe, großformatige Raumteiler, Teppiche, Vorhangstoffe und theoretische Schriften.

Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit des Zentrum Paul Klee, Bern, und der Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT, in Kooperation mit dem Belvedere, Wien.

Kuratiert von Fabienne Eggelhöfer (Zentrum Paul Klee, Bern) und Brenda Danilowitz (Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT).

Assistenzkuratorinnen: Kai-Inga Dost (Zentrum Paul Klee, Bern), Amy Jean Porter und Karis Medina (Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT), Kati Renner (Belvedere, Wien)