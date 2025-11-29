Zarah 47. Das totale Lied

Am 15. März 1947 verbringt Zarah Leander ihren 40. Geburtstag einsam und verlassen auf dem abgelegenen Gut Lönö in Schweden. Die große Diva der Nazis ist verstoßen und arbeitslos.

Das Telefon, das früher unaufhörlich klingelte, bleibt still – dafür werden die Stimmen der Vergangenheit lauter. Auf einer musikalischen Reise durch ihr Leben blickt sie mit scharfem Witz und ohne Skrupel auf ihre Karriere zurück, die sie sich durch politisches Wegsehen erkauft hat. Mit diesem Soloabend, der von einer Frau erzählt, die zwischen Kunst, Weltgeschehen, ihren eigenen Hoffnungen und ihrer Verantwortung hin- und hergerissen ist, kehrt die vielseitige Tiroler Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler ans TLT zurück und wird vom renommierten Musiker Christian Wegscheider am Klavier begleitet.

Musical von Peter Lund

Empfohlen Ab 14 Jahren