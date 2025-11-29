Zarah 47. Das totale Lied


Tiroler Landestheater - Kammerspiele
29. Nov. 2025 bis 11. Feb. 2026
Am 15. März 1947 verbringt Zarah Leander ihren 40. Geburtstag einsam und verlassen auf dem abgelegenen Gut Lönö in Schweden. Die große Diva der Nazis ist verstoßen und arbeitslos.

Das Telefon, das früher unaufhörlich klingelte, bleibt still – dafür werden die Stimmen der Vergangenheit lauter. Auf einer musikalischen Reise durch ihr Leben blickt sie mit scharfem Witz und ohne Skrupel auf ihre Karriere zurück, die sie sich durch politisches Wegsehen erkauft hat. Mit diesem Soloabend, der von einer Frau erzählt, die zwischen Kunst, Weltgeschehen, ihren eigenen Hoffnungen und ihrer Verantwortung hin- und hergerissen ist, kehrt die vielseitige Tiroler Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler ans TLT zurück und wird vom renommierten Musiker Christian Wegscheider am Klavier begleitet.

Musical von Peter Lund

Empfohlen Ab 14 Jahren

Details zur Spielstätte:
Tiroler Landestheater - Kammerspiele
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck

November 2025
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
19:30 Uhr
Dezember 2025
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
20:00 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
20:00 Uhr
Januar 2026
Mi. 7. Jan. 2026
Mi. 7. Jan. 2026
20:00 Uhr
Mi. 14. Jan. 2026
Mi. 14. Jan. 2026
20:00 Uhr
Fr. 23. Jan. 2026
Fr. 23. Jan. 2026
20:00 Uhr
Sa. 24. Jan. 2026
Sa. 24. Jan. 2026
19:30 Uhr
Do. 29. Jan. 2026
Do. 29. Jan. 2026
20:00 Uhr
Februar 2026
So. 8. Feb. 2026
So. 8. Feb. 2026
19:30 Uhr
Mi. 11. Feb. 2026
Mi. 11. Feb. 2026
20:00 Uhr
 