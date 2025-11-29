Zarah 47. Das totale Lied
29. Nov. 2025 bis 11. Feb. 2026
Am 15. März 1947 verbringt Zarah Leander ihren 40. Geburtstag einsam und verlassen auf dem abgelegenen Gut Lönö in Schweden. Die große Diva der Nazis ist verstoßen und arbeitslos.
Das Telefon, das früher unaufhörlich klingelte, bleibt still – dafür werden die Stimmen der Vergangenheit lauter. Auf einer musikalischen Reise durch ihr Leben blickt sie mit scharfem Witz und ohne Skrupel auf ihre Karriere zurück, die sie sich durch politisches Wegsehen erkauft hat. Mit diesem Soloabend, der von einer Frau erzählt, die zwischen Kunst, Weltgeschehen, ihren eigenen Hoffnungen und ihrer Verantwortung hin- und hergerissen ist, kehrt die vielseitige Tiroler Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler ans TLT zurück und wird vom renommierten Musiker Christian Wegscheider am Klavier begleitet.
Musical von Peter Lund
Empfohlen Ab 14 Jahren
Details zur Spielstätte:
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Adresse: Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 52074
Fax: +43 512 52074333
Geodaten: 47.2689, 11.3959
Termine: Zarah 47. Das totale Lied - Tiroler Landestheater - Kammerspiele
|November 2025
|Sa. 29. Nov. 2025
19:30 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2025-11-29
Zarah 47. Das totale Lied (29.11.2025)
2025-11-29T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Fr. 12. Dez. 2025
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2025-12-12
Zarah 47. Das totale Lied (12.12.2025)
2025-12-12T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 19. Dez. 2025
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2025-12-19
Zarah 47. Das totale Lied (19.12.2025)
2025-12-19T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Januar 2026
|Mi. 7. Jan. 2026
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-01-07
Zarah 47. Das totale Lied (07.01.2026)
2026-01-07T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 14. Jan. 2026
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-01-14
Zarah 47. Das totale Lied (14.01.2026)
2026-01-14T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 23. Jan. 2026
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-01-23
Zarah 47. Das totale Lied (23.01.2026)
2026-01-23T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 24. Jan. 2026
19:30 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-01-24
Zarah 47. Das totale Lied (24.01.2026)
2026-01-24T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 29. Jan. 2026
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-01-29
Zarah 47. Das totale Lied (29.01.2026)
2026-01-29T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Februar 2026
|So. 8. Feb. 2026
19:30 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-02-08
Zarah 47. Das totale Lied (08.02.2026)
2026-02-08T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 11. Feb. 2026
20:00 Uhr
Tiroler Landestheater - Kammerspiele, Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
https://kultur.net/tiroler-landestheater-kammerspiele/programm/zarah-47-das-totale-lied#2026-02-11
Zarah 47. Das totale Lied (11.02.2026)
2026-02-11T20:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen