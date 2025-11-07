Amore Tricolore


Tiroler Landestheater - Kammerspiele
18. Okt. bis 10. Dez. 2025
Brütende Hitze auf der Piazza – da tun sich Sehnsüchte auf: nach Meer, Strand und Dolce Vita – so wie in Adriano Celentanos Azzurro. Im sommerlichen Flirren lösen sich Raum und Zeit auf. Was dagegen hilft?

Ein Aperitivo, Pizza, Pasta und la musica! Lassen Sie sich von der italienischen Lebensfreude anstecken und von Greta Marcolongo und ihrer Band entführen. Rund um beliebte Italo-Songs und Canzoni erwarten Sie spannende Geschichten und vor allem: viel Gefühl!

Eine musikalische Reise durch Bella Italia

Empfohlen Ab 6 Jahren

Details zur Spielstätte:
Tiroler Landestheater - Kammerspiele
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck

Termine: Amore Tricolore - Tiroler Landestheater - Kammerspiele

November 2025
Fr. 7. Nov. 2025
Fr. 7. Nov. 2025
20:00 Uhr
Mi. 12. Nov. 2025
Mi. 12. Nov. 2025
20:00 Uhr
Sa. 15. Nov. 2025
Sa. 15. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 23. Nov. 2025
So. 23. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 30. Nov. 2025
So. 30. Nov. 2025
19:30 Uhr
Dezember 2025
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
20:00 Uhr
Mi. 10. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
20:00 Uhr
 