Amore Tricolore
18. Okt. bis 10. Dez. 2025
Brütende Hitze auf der Piazza – da tun sich Sehnsüchte auf: nach Meer, Strand und Dolce Vita – so wie in Adriano Celentanos Azzurro. Im sommerlichen Flirren lösen sich Raum und Zeit auf. Was dagegen hilft?
Ein Aperitivo, Pizza, Pasta und la musica! Lassen Sie sich von der italienischen Lebensfreude anstecken und von Greta Marcolongo und ihrer Band entführen. Rund um beliebte Italo-Songs und Canzoni erwarten Sie spannende Geschichten und vor allem: viel Gefühl!
Eine musikalische Reise durch Bella Italia
Empfohlen Ab 6 Jahren
Details zur Spielstätte:
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Adresse: Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 52074
Fax: +43 512 52074333
Geodaten: 47.2689, 11.3959
Termine: Amore Tricolore - Tiroler Landestheater - Kammerspiele
|November 2025
|Fr. 7. Nov. 2025
20:00 Uhr
|Mi. 12. Nov. 2025
20:00 Uhr
|Sa. 15. Nov. 2025
19:30 Uhr
|So. 23. Nov. 2025
19:30 Uhr
|So. 30. Nov. 2025
19:30 Uhr
|Dezember 2025
|Fr. 5. Dez. 2025
20:00 Uhr
|Mi. 10. Dez. 2025
20:00 Uhr
