Von Heimat und Tänzen

Tiroler Landestheater - Großes Haus
22. Nov. 2025 bis 29. Jan. 2026
Eintritt frei - Tanzstück von Marcel Leemann & Simon Mayer mit Livemusik und Kompositionen von Christof Dienz

Getanzt wird seit jeher – auf der Straße, auf der Bühne, am Volksfest, im Ballsaal, im Dorf und in der Stadt. Ausgehend von Tirol erkunden Marcel Leemann und der österreichische Choreograf Simon Mayer grenzüberschreitende tänzerische Traditionen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und stellen sich die Frage, wie unsere Herkunft uns alle im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Die Livemusik des Abends leitet der renommierte Innsbrucker Musiker und Komponist Christof Dienz, der mit seinem Ensemble «Die Knödel» spielend den musikalischen Spagat zwischen Tradition und Zeitgenossenschaft meistert.

Empfohlen Ab 10 Jahren

Details zur Spielstätte:
Rennweg 2, A-6020 Innsbruck

November 2025
Sa. 22. Nov. 2025
Sa. 22. Nov. 2025
19:00 Uhr
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
19:00 Uhr
Dezember 2025
So. 7. Dez. 2025
So. 7. Dez. 2025
19:00 Uhr
Mi. 10. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
19:30 Uhr
Mi. 17. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
19:30 Uhr
Januar 2026
Sa. 3. Jan. 2026
Sa. 3. Jan. 2026
19:00 Uhr
Do. 15. Jan. 2026
Do. 15. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 17. Jan. 2026
Sa. 17. Jan. 2026
19:00 Uhr
Fr. 23. Jan. 2026
Fr. 23. Jan. 2026
19:30 Uhr
Do. 29. Jan. 2026
Do. 29. Jan. 2026
19:30 Uhr
 