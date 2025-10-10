CHIPPENDALES - All Night Long - 2025 World Tour

Die weltberühmten Chippendales werden mit ihrer verführerischen „All Night Long Tour“ ihrem Publikum in Europa 2025 gehörig einheizen. Vollgepackt mit elektrisierender Choreographie, unwiderstehlichem Charme und einem neuen Lineup atemberaubender Künstler verspricht diese Tour ihre bisher heißeste zu werden.

Ob es nur ein Abend oder eine unvergessliche Feier ist, die Chippendales sind bereit, das Publikum zu fesseln und die Herzen höher schlagen zu lassen. Auf die Fans wartet ein unvergleichliches Erlebnis aus Unterhaltung, Aufregung und unvergesslichen Momenten. Dieses sinnliche Spektakel bringt eine unwiderstehliche Mischung aus gemeißelten Körpern, heißer Choreographie und elektrisierender Energie.

Die Chippendales Show bleibt die führende Männerrevue der Welt und setzt den Maßstab für innovative Choreographie, elektrisierende Musik und eine pulsierende Atmosphäre, die jede Show zu einer unvergesslichen Nacht macht. Mit atemberaubenden Auftritten, die Sinnlichkeit, Stil und die neuesten Tanztrends vereinen, ist das Chippendales-Erlebnis nicht nur eine Show – es ist die ultimative Party.

„Wir freuen uns riesig, diese brandneue Chippendales-Show in Städte in ganz Europa zu bringen – wir haben das Erlebnis mit innovativer Choreographie und dynamischen neuen Routinen neu konzipiert“, sagt Danielle Pearson, Produktions-Tourmanagerin von den Chippendales. „Jedes Detail wurde so gestaltet, dass dies der ultimative Abend wird, mit energiegeladenen Auftritten und einer Partyatmosphäre, die bei den Fans Lust auf mehr macht.“

Die Flaggschiff-Produktion der Show in Las Vegas, Gewinner der prestigeträchtigen Best of Las Vegas-Auszeichnungen „Beste Männerrevue“ und „Beste Bachelorette-Destination“, begeistert seit 22 Jahren das Publikum im Rio Hotel & Casino mit mehr als 9.000 Vorstellungen und wird im Januar 2025 das LINQ Hotel + Experience ihr neues Zuhause nennen. Von ihrem sinnlichen Aussehen bis zu ihrer ikonischen Bühnenpräsenz haben sie den Standard für erstklassige Unterhaltung in Las Vegas gesetzt. Mit jedem Jahr legen die Chippendales die Messlatte höher und festigen ihren Ruf als eine Show, die man in der Stadt der Sünde unbedingt sehen muss.

Die Chippendales haben sich auch ihren Platz in der Geschichte der Popkultur gesichert und unterhalten das Publikum weiterhin nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand. Die HULU-Serie „Welcome to Chippendales“, eine fiktive Erzählung der Geschichte der Kultmarke, erhielt fünf Primetime-Emmy-Nominierungen und viel Lob von Kritikern. Darüber hinaus waren die Chippendales in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen, darunter HULUs jüngster Hit „Secret Lives of Mormon Wives“, ABCs „The Golden Bachelor“ und „The Golden Bachelorette“, Bravos „Watch What Happens Live with Andy Cohen“, „The Real Housewives of Beverly Hills“, „Vanderpump Rules“, MTVs „Jersey Shore Family Vacation“, ABCs „20/20“, „GMA“, „The Today Show“ und sogar die Dokumentarserie „Secrets of the Chippendales Murders“ auf A&E.

Die Chippendales sind die ultimative Wahl für jede Feier, egal ob Geburtstag, Junggesellinnenabschied, Scheidungsparty oder einfach nur ein Abend mit Freunden. Mit energiegeladenen Auftritten, unwiderstehlichem Charme, Livemusik und umwerfenden Tanzschritten schaffen die Chippendales ein unvergessliches Erlebnis, das jeden Anlass zu etwas ganz Besonderem macht.

Alle Termine auf einen Blick:

03.Okt. 2025 · 20:00 · SALZBURG

04.Okt. 2025 · 20:00 · INNSBRUCK

09.Okt. 2025 · 20:00 · GRAZ

10.Okt. 2025 · 20:00 · LINZ

12.Okt. 2025 · 20:00 · KLAGENFURT