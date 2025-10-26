Geführte Tour - THERESIANISCHE MILITÄRAKADEMIE

Besuchen Sie die älteste Militärakademie der Welt. Während der Führung erfahren Sie spannende Geschichten über die Entwicklung der österreichischen Militärausbildung und lernen bedeutende Persönlichkeiten wie Friedrich III., Maximilian I. und Maria Theresia kennen, die ihre Spuren in der Burg hinterlassen haben.

Für gewöhnlich ist der Zutritt zur Burg nicht möglich, da sie als aktive Kaserne für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Diese Führung bietet die seltene Gelegenheit, hinter die historischen Mauern zu blicken und unter anderem die Wappenwand sowie die Georgs-Kathedrale zu besichtigen.

Treffpunkt/Ort: Westtor der Militärakademie (Eingang Grazer Straße)

PREISE

Erwachsene | Senioren | Junge Erwachsene (19-26 Jahre): € 10,-

Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 6,- | Kinder (0-5 Jahre): kostenlos

Karten können im Museum St. Peter an der Sperr, am Infopoint Altes Rathaus oder im Webshop erworben werden. Vor Ort werden keine Karten verkauft.