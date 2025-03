Der Bauer als Millionär

Im dritten Theaterstück Raimunds stellt er erneut seine hohe Beobachtungsgabe sowie sein psychologisches Einfühlungsvermögen unter Beweis. Raimund adaptiert im „Bauer als Millionär“ Lebensrealitäten an eine Märchenwelt, und verleiht dabei Geistern, Feen und allegorischen Figuren eine poetische Stimme, die uns die wahren Werte des Lebens näherbringt.

Inmitten vom Kampf der Charaktere um die große Liebe und dem Weg zum eigenen Selbst folgen wir in diesem Stück der Hauptfigur Fortunatus Wurzel. Dieser wird durch magische Kräfte mit Reichtum überhäuft, verliert sich im Laufe der Handlung jedoch immer mehr in Wohlstand und Größenwahn, sodass er sich am Ende mit aller Sehnsucht in sein zufriedenes Leben als Waldbauer zurückwünscht.