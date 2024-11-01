|Juli 2026
|Fr. 17. Juli 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-17
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (17.07.2026)
2026-07-17T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 18. Juli 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-18
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (18.07.2026)
2026-07-18T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 19. Juli 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-19
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (19.07.2026)
2026-07-19T17:30:00+02:[email protected]
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|Do. 23. Juli 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-23
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (23.07.2026)
2026-07-23T17:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-24
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (24.07.2026)
2026-07-24T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-25
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (25.07.2026)
2026-07-25T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 26. Juli 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-26
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (26.07.2026)
2026-07-26T17:30:00+02:[email protected]
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|Do. 30. Juli 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-30
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (30.07.2026)
2026-07-30T17:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-07-31
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (31.07.2026)
2026-07-31T19:30:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-08-01
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (01.08.2026)
2026-08-01T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 2. Aug. 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
https://kultur.net/theaterzelt-im-bleichgarten/programm/der-alpenkoenig-und-der-menschenfeind#2026-08-02
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (02.08.2026)
2026-08-02T17:30:00+02:[email protected]
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|Do. 6. Aug. 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
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Der Alpenkönig und der Menschenfeind (06.08.2026)
2026-08-06T17:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 7. Aug. 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
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Der Alpenkönig und der Menschenfeind (07.08.2026)
2026-08-07T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 8. Aug. 2026
19:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
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Der Alpenkönig und der Menschenfeind (08.08.2026)
2026-08-08T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 9. Aug. 2026
17:30 Uhr
Theaterzelt im Bleichgarten, Markt 86, A-2770 Gutenstein
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Der Alpenkönig und der Menschenfeind (09.08.2026)
2026-08-09T17:30:00+02:[email protected]
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