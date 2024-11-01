Der Alpenkönig und der Menschenfeind


Raimundspiele Gutenstein

Der Alpenkönig und der Menschenfeind

Theaterzelt im Bleichgarten
17. Juli bis 9. Aug. 2026
Ein romantisch-komisches Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund - In Der Alpenkönig und der Menschenfeind reflektiert Ferdinand Raimund auf beeindruckende und auch auf humorvolle Weise Themen, die auch fast zweihundert Jahre nach der Uraufführung noch aktuell sind. Regisseurin Lea Dalfen legt den Fokus ihrer Inszenierung deshalb auf die Einsamkeit, auf die sich unsere immer individualistischere Gesellschaft hinbewegt.

„Wir stellen die Frage, wie Isolation, Angst und Selbstentfremdung in Versöhnung und Heilung verwandelt werden können“, so Dalfen. Ein Highlight wird die den Text begleitende Live-Musik sein, die den Figuren auf ihrer Entwicklungsreise folgen und dem Emotionsausdruck eine zweite, tiefergehende Ebene verleihen soll. Jungdirigent Tobias Grabher entwirft dafür das musikalische Konzept.

INTENDANZ Norbert Gollinger
REGIE Lea Dalfen
DRAMATURGIE Luise Hintersteininger
BÜHNE Simina Nicolaescu
KOSTÜME Anna Hoss
MUSIKALISCHE LEITUNG Tobias Grabher

MITWIRKENDE Elisa Seydel, Andreas Patton, Rudi Roubinek, Lisa Schrammel, Carmen Kirschner, Theresa Lustig, Matthias Rauth, Benita Martins und Greta Bures

Details zur Spielstätte:
Theaterzelt im Bleichgarten
Markt 86, A-2770 Gutenstein
Im Rahmen des Festivals:
Raimundspiele Gutenstein

Termine: Der Alpenkönig und der Menschenfeind - Theaterzelt im Bleichgarten

Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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So. 19. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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So. 26. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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So. 2. Aug. 2026
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Do. 6. Aug. 2026
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Fr. 7. Aug. 2026
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Sa. 8. Aug. 2026
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So. 9. Aug. 2026
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