Der Alpenkönig und der Menschenfeind

Ein romantisch-komisches Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund - In Der Alpenkönig und der Menschenfeind reflektiert Ferdinand Raimund auf beeindruckende und auch auf humorvolle Weise Themen, die auch fast zweihundert Jahre nach der Uraufführung noch aktuell sind. Regisseurin Lea Dalfen legt den Fokus ihrer Inszenierung deshalb auf die Einsamkeit, auf die sich unsere immer individualistischere Gesellschaft hinbewegt.

„Wir stellen die Frage, wie Isolation, Angst und Selbstentfremdung in Versöhnung und Heilung verwandelt werden können“, so Dalfen. Ein Highlight wird die den Text begleitende Live-Musik sein, die den Figuren auf ihrer Entwicklungsreise folgen und dem Emotionsausdruck eine zweite, tiefergehende Ebene verleihen soll. Jungdirigent Tobias Grabher entwirft dafür das musikalische Konzept. — INTENDANZ Norbert Gollinger

REGIE Lea Dalfen

DRAMATURGIE Luise Hintersteininger

BÜHNE Simina Nicolaescu

KOSTÜME Anna Hoss

MUSIKALISCHE LEITUNG Tobias Grabher MITWIRKENDE Elisa Seydel, Andreas Patton, Rudi Roubinek, Lisa Schrammel, Carmen Kirschner, Theresa Lustig, Matthias Rauth, Benita Martins und Greta Bures