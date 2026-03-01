Im Dickicht der Städte

Dieses Brecht-Stück ist ganz anders, als man es sich vom deutschen Großklassiker erwartet: Ein frühes Meisterwerk eines 23 Jahre jungen, vom fernen Amerika begeisterten Expressionisten, das noch keinen Anspruch auf die Lehrstückhaftigkeit der späteren Dramen erhebt. Stattdessen erleben wir, in einen klassischen schwarzen Krimi eingebettet, die Auseinandersetzung zweier Männer im urbanen Dschungel von Chicago, die eine ganze Stadt brauchen, um ihre Kräfte zu messen.
In nahezu filmisch dichter Erzählweise wurde zum ersten Mal ein Typus Mensch auf die Bühne gebracht, der später zum Symbol des modernen (Anti-)Helden geworden ist: Der verbissene Großstadt-Einzelkämpfer, gleichzeitig banal und metaphysisch, zynisch und verletzlich, der versucht, durch die harte Schale einer dicken Haut seinen Mitmenschen erreichen zu können.
Von Bertolt Brecht
Inszenierung: Bruno Max
|März 2026
|Sa. 14. März 2026
19:45 Uhr
|Di. 17. März 2026
19:45 Uhr
|Mi. 18. März 2026
19:45 Uhr
|Do. 19. März 2026
19:45 Uhr
|Fr. 20. März 2026
19:45 Uhr
|Sa. 21. März 2026
19:45 Uhr
|Di. 24. März 2026
19:45 Uhr
|Mi. 25. März 2026
19:45 Uhr
|Do. 26. März 2026
19:45 Uhr
|Fr. 27. März 2026
19:45 Uhr
|Sa. 28. März 2026
19:45 Uhr
|April 2026
|Di. 7. April 2026
19:45 Uhr
|Mi. 8. April 2026
19:45 Uhr
|Do. 9. April 2026
19:45 Uhr
|Fr. 10. April 2026
19:45 Uhr
