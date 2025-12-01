Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Ein deutsches Leben

Theater in der Josefstadt
16. Dez. 2025 bis 17. Mai 2026
Aber wir wollten es ja auch gar nicht wissen. Nach jahrzehntelangem Schweigen sprach Brunhilde Pomsel im Alter von 103 Jahren zum ersten Mal umfassend über ihre Zeit als Stenotypistin und Sekretärin von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels.

Obwohl Pomsel für einen der größten Verbrecher der Geschichte und für die Führungselite des Nationalsozialismus arbeitete, bezeichnete sie sich selbst immer nur als „Randfigur“ und völlig „unpolitisch“. Auch in den letzten Kriegstagen blieb sie in der bereits zerstörten Stadt und nähte im Bunker die Fahne der offiziellen Kapitulation Berlins. Danach kam sie in sowjetische Gefangenschaft. Bis zuletzt beharrte sie darauf, vom Holocaust erst nach Ende des Nationalsozialismus erfahren zu haben.

Der englische Dramatiker Christopher Hampton hat aus den originalen Gesprächen, die Brunhilde Pomsel mit Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer und Florian Weigensamer für den gleichnamigen Film Ein deutsches Leben führte, einen eindrucksvollen Theatertext verfasst. Pomsels Lebensgeschichte stellt die Frage nach der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen für das politische Zeitgeschehen.

Die Uraufführung erfolgte 2019 mit Maggie Smith in London. In Wien wird Lore Stefanek als Goebbels’ Sekretärin in der Regie der mehrfach preisgekrönten Andrea Breth zu sehen sein.

Deutsche Fassung von Sabine Pribil

Details zur Spielstätte:
Theater in der Josefstadt
Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien

Termine: Ein deutsches Leben - Theater in der Josefstadt

Dezember 2025
Di. 16. Dez. 2025
Di. 16. Dez. 2025
12:00 Uhr
Mi. 17. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
19:30 Uhr
Di. 30. Dez. 2025
Di. 30. Dez. 2025
19:30 Uhr
Januar 2026
Sa. 3. Jan. 2026
Sa. 3. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 4. Jan. 2026
So. 4. Jan. 2026
15:00 Uhr
Mo. 12. Jan. 2026
Mo. 12. Jan. 2026
19:30 Uhr
Mi. 14. Jan. 2026
Mi. 14. Jan. 2026
19:30 Uhr
Mo. 19. Jan. 2026
Mo. 19. Jan. 2026
19:30 Uhr
Mi. 21. Jan. 2026
Mi. 21. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
Mo. 9. Feb. 2026
Mo. 9. Feb. 2026
19:30 Uhr
Di. 10. Feb. 2026
Di. 10. Feb. 2026
19:30 Uhr
Do. 26. Feb. 2026
Do. 26. Feb. 2026
19:30 Uhr
März 2026
Mo. 2. März 2026
Mo. 2. März 2026
19:30 Uhr
Di. 3. März 2026
Di. 3. März 2026
19:30 Uhr
Mi. 4. März 2026
Mi. 4. März 2026
19:30 Uhr
Mi. 11. März 2026
Mi. 11. März 2026
19:30 Uhr
April 2026
Di. 7. April 2026
Di. 7. April 2026
19:30 Uhr
Mai 2026
Sa. 16. Mai 2026
Sa. 16. Mai 2026
19:30 Uhr
So. 17. Mai 2026
So. 17. Mai 2026
15:00 Uhr

