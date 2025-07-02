Die schmutzigen Hände


Die schmutzigen Hände

Theater in der Josefstadt
2. Sept. 2025 bis 23. März 2026
Bildest du dir ein, man könnte unschuldig regieren? - Gebrandmarkt durch seine bürgerliche Herkunft bleibt der junge Hugo ein kleines Rädchen in seiner Partei. Doch es herrscht Krieg, und Hugo ist bereit, für seine Ideale zu kämpfen – und zu sterben.

Als Beweis seiner Entschlossenheit bietet er sogar an, den in Ungnade gefallenen Parteisekretär Hoederer umzubringen. Dieser strebt einen Kompromiss mit den feindlichen Lagern an, um nach dem Krieg der Regierung angehören zu können. Anfänglich zu seinem Auftrag fest entschlossen, wird Hugo von Hoederer immer mehr mit dessen Argumenten überzeugt – der „Verrat an den Idealen der Partei“ wandelt sich zum realpolitisch sinnvollsten Weg. Doch als Hugo Grund zur Annahme hat, seine Frau habe ihn mit Hoederer betrogen, ändert sich die Situation
für den jungen Intellektuellen grundlegend.

Mit dem Politthriller Die schmutzigen Hände untersucht Sartre die zeitlose Frage nach der Unvereinbarkeit von politischer Praxis und moralischer Integrität. Dabei zeigt er exemplarisch, wie abhängig Ideale und Überzeugungen sowohl von der Tagespolitik als auch von privaten Emotionen sind und welche Kluft zwischen Idealismus und Realpolitik klafft.

Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel

Details zur Spielstätte:
Theater in der Josefstadt
Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien

September 2025
Di. 2. Sept. 2025
Mi. 3. Sept. 2025
Do. 4. Sept. 2025
Fr. 5. Sept. 2025
Do. 11. Sept. 2025
Mo. 15. Sept. 2025
Mi. 17. Sept. 2025
Sa. 20. Sept. 2025
So. 21. Sept. 2025
Di. 23. Sept. 2025
Oktober 2025
Fr. 3. Okt. 2025
Mi. 8. Okt. 2025
Fr. 10. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
So. 12. Okt. 2025
Mi. 15. Okt. 2025
Fr. 17. Okt. 2025
Mo. 20. Okt. 2025
Do. 30. Okt. 2025
November 2025
Mo. 3. Nov. 2025
Sa. 8. Nov. 2025
So. 9. Nov. 2025
Sa. 22. Nov. 2025
So. 23. Nov. 2025
Dezember 2025
Mi. 3. Dez. 2025
Januar 2026
Mo. 5. Jan. 2026
Mi. 7. Jan. 2026
Do. 15. Jan. 2026
Februar 2026
Fr. 6. Feb. 2026
Sa. 7. Feb. 2026
So. 8. Feb. 2026
März 2026
Mo. 23. März 2026
