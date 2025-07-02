|September 2025
|Di. 2. Sept. 2025
12:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-02
Die schmutzigen Hände (02.09.2025)
2025-09-02T12:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 3. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-03
Die schmutzigen Hände (03.09.2025)
2025-09-03T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 4. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-04
Die schmutzigen Hände (04.09.2025)
2025-09-04T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 5. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-05
Die schmutzigen Hände (05.09.2025)
2025-09-05T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 11. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-11
Die schmutzigen Hände (11.09.2025)
2025-09-11T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 15. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-15
Die schmutzigen Hände (15.09.2025)
2025-09-15T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 17. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-17
Die schmutzigen Hände (17.09.2025)
2025-09-17T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 20. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-20
Die schmutzigen Hände (20.09.2025)
2025-09-20T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 21. Sept. 2025
15:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-21
Die schmutzigen Hände (21.09.2025)
2025-09-21T15:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 23. Sept. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-09-23
Die schmutzigen Hände (23.09.2025)
2025-09-23T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Oktober 2025
|Fr. 3. Okt. 2025
18:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-03
Die schmutzigen Hände (03.10.2025)
2025-10-03T18:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 8. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-08
Die schmutzigen Hände (08.10.2025)
2025-10-08T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 10. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-10
Die schmutzigen Hände (10.10.2025)
2025-10-10T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 11. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-11
Die schmutzigen Hände (11.10.2025)
2025-10-11T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 12. Okt. 2025
15:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-12
Die schmutzigen Hände (12.10.2025)
2025-10-12T15:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 15. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-15
Die schmutzigen Hände (15.10.2025)
2025-10-15T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 17. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-17
Die schmutzigen Hände (17.10.2025)
2025-10-17T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mo. 20. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-20
Die schmutzigen Hände (20.10.2025)
2025-10-20T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 30. Okt. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-10-30
Die schmutzigen Hände (30.10.2025)
2025-10-30T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|November 2025
|Mo. 3. Nov. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-11-03
Die schmutzigen Hände (03.11.2025)
2025-11-03T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 8. Nov. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-11-08
Die schmutzigen Hände (08.11.2025)
2025-11-08T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 9. Nov. 2025
15:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-11-09
Die schmutzigen Hände (09.11.2025)
2025-11-09T15:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 22. Nov. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-11-22
Die schmutzigen Hände (22.11.2025)
2025-11-22T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 23. Nov. 2025
15:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-11-23
Die schmutzigen Hände (23.11.2025)
2025-11-23T15:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Mi. 3. Dez. 2025
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2025-12-03
Die schmutzigen Hände (03.12.2025)
2025-12-03T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Januar 2026
|Mo. 5. Jan. 2026
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-01-05
Die schmutzigen Hände (05.01.2026)
2026-01-05T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 7. Jan. 2026
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-01-07
Die schmutzigen Hände (07.01.2026)
2026-01-07T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 15. Jan. 2026
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-01-15
Die schmutzigen Hände (15.01.2026)
2026-01-15T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Februar 2026
|Fr. 6. Feb. 2026
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-02-06
Die schmutzigen Hände (06.02.2026)
2026-02-06T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 7. Feb. 2026
19:30 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-02-07
Die schmutzigen Hände (07.02.2026)
2026-02-07T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 8. Feb. 2026
15:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-02-08
Die schmutzigen Hände (08.02.2026)
2026-02-08T15:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|März 2026
|Mo. 23. März 2026
18:00 Uhr
Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien
https://kultur.net/theater-in-der-josefstadt/programm/die-schmutzigen-haende#2026-03-23
Die schmutzigen Hände (23.03.2026)
2026-03-23T18:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen