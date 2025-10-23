Der Theatermacher


Theater in der Josefstadt
21. Okt. 2025 bis 17. Juni 2026
Der Schauspieler Bruscon tourt mit seiner Universalkomödie Das Rad der Geschichte durch die österreichische Provinz. Vor dem Gastspiel im „Schwarzen Hirschen“ in der Kleingemeinde Utzbach inspiziert er den Saal, in dem die Aufführung stattfinden soll.

Trotz der widrigen Umstände – einer heruntergekommenen Bühne, einer möglicherweise aus brandschutztechnischen Gründen nicht löschbaren Notbeleuchtung und seiner Familie als talentfreiem Ensemble – bleibt Bruscon von der eigenen Genialität überzeugt. In seiner Besessenheit von der perfekten Aufführung wird er jedoch bald von der Realität eingeholt.

In Thomas Bernhards Klassiker Der Theatermacher wird die Forderung nach völliger Dunkelheit nicht nur zum Symbol für die Selbstüberschätzung des Künstlers, sondern auch zum Gleichnis für die „Kunstfeindlichkeit“ und die bürokratischen Hürden in der österreichischen Gesellschaft. Als metadramatischer Kommentar auf den Theaterskandal rund um die Uraufführung von Bernhards Der Ignorant und der Wahnsinnige entkommt in klassischer Bernhard-Manier niemand dem Spott – weder der Künstler noch die Gesellschaft.

Ein solcher empfindlicher Geist in einem solchen empfindlichen Körper.

Details zur Spielstätte:
Theater in der Josefstadt
Josefstädter Straße 26, A-1080 Wien

Termine: Der Theatermacher - Theater in der Josefstadt

Oktober 2025
Do. 23. Okt. 2025
Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 24. Okt. 2025
Fr. 24. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 25. Okt. 2025
Sa. 25. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 28. Okt. 2025
Di. 28. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 31. Okt. 2025
Fr. 31. Okt. 2025
18:00 Uhr
November 2025
Di. 4. Nov. 2025
Di. 4. Nov. 2025
19:30 Uhr
Mi. 12. Nov. 2025
Mi. 12. Nov. 2025
19:30 Uhr
Do. 13. Nov. 2025
Do. 13. Nov. 2025
19:30 Uhr
Mo. 17. Nov. 2025
Mo. 17. Nov. 2025
19:30 Uhr
Di. 18. Nov. 2025
Di. 18. Nov. 2025
19:30 Uhr
Dezember 2025
Mi. 10. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 11. Dez. 2025
Do. 11. Dez. 2025
19:30 Uhr
Mo. 15. Dez. 2025
Mo. 15. Dez. 2025
19:30 Uhr
Di. 16. Dez. 2025
Di. 16. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 21. Dez. 2025
So. 21. Dez. 2025
15:00 Uhr
Januar 2026
Di. 20. Jan. 2026
Di. 20. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 23. Jan. 2026
Fr. 23. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 25. Jan. 2026
So. 25. Jan. 2026
15:00 Uhr
Mo. 26. Jan. 2026
Mo. 26. Jan. 2026
19:30 Uhr
Di. 27. Jan. 2026
Di. 27. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 31. Jan. 2026
Sa. 31. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
So. 1. Feb. 2026
So. 1. Feb. 2026
15:00 Uhr
März 2026
Fr. 6. März 2026
Fr. 6. März 2026
19:30 Uhr
Do. 26. März 2026
Do. 26. März 2026
19:30 Uhr
April 2026
Mo. 13. April 2026
Mo. 13. April 2026
19:30 Uhr
Mo. 27. April 2026
Mo. 27. April 2026
19:30 Uhr
Juni 2026
Mi. 17. Juni 2026
Mi. 17. Juni 2026
19:30 Uhr

