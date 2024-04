Aventura. Von den Abenteuern im Kopf und anderswo.

Nach einer Auslastung von großartigen 99,1 Prozent in der Vorstellungsserie 2023 gibt es heuer eine Wiederaufnahme des extravaganten Stationentheaters! Was macht ein Erlebnis erst zum Abenteuer? In den kilometerlangen verschlungenen Gängen des Luftschutzstollens Mödling machen sich rund fünfzig AbenteurerInnen auf die Suche nach einer Antwort durch ganz unterschiedliche virtuelle, fantastische, erotische und lebensgefährliche Abenteuer quer durch Weltliteratur und Populärkultur!