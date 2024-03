DIRTY DIVA – Let’s talk about sex

Ein Abend mit einer sinnlichen Diva: Unter diesem Motto begeben sich die Sopranistin Kerstin Grotrian und der Pianist Frizz Fischer musikalisch in die geheimen Abgründe des Diva-Daseins. In nicht immer ganz jugendfreien (doch stets höchst unterhaltsamen) Texten und Songs aus den unterschiedlichsten Musikbereichen lassen die beiden Künstler*innen - Partner auf der Bühne sowie im realen Leben - Highlights wie "I wanna be loved by you" oder "Voulez vous coucher avec moi" erklingen.