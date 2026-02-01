Der Komponist Sospiro und der Dichter Delirio wollen stolz ihre neue Oper aufführen. Doch nun beginnen die Probleme: Der Impresario Fallito will Kürzungen, die Primadonna Stonatrilla will mehr Aufmerksamkeit, eine andere Sängerin will eine neue Arie, und die beiden Kastratensänger erscheinen erst gar nicht.

Dafür mischen sich die Mütter der Sängerinnen in alles ein. Trotzdem findet schließlich die Aufführung der Oper Oranzebe statt – und endet im vergnüglichen Chaos. Der Komponist Florian Leopold Gassmann und sein Librettist Ranieri de’ Calzabigi haben mit L’opera seria die überdrehteste Opernparodie des 18. Jahrhunderts geschrieben. Indem das 1769 im damaligen Burgtheater uraufgeführte Werk die Missstände der ernsten Oper mit selbstherrlichen Sängerinnen und Sängern, sinnloser Virtuosität, pompöser Ausstattung und hohlem Pathos persifliert, feiert L’opera seria den Witz und die Charakterisierungskunst der Opera buffa. Nicht ohne Grund war der Librettist Ranieri de’ Calzabigi die treibende Kraft der Opernreform Christoph Willibald Glucks, während Florian Leopold Gassmann als Hofkapellmeister unter Joseph II. das Bindeglied zwischen Gluck und der Generation der Wiener Klassik bildete. Der Regisseur Laurent Pelly, der in seinen Inszenierungen satirische Schärfe und Komik virtuos verbindet, bringt L’opera seria zurück in die Stadt ihrer Uraufführung. Christophe Rousset, der als Spezialist für Musik des 18. Jahrhunderts am MusikTheater an der Wien regelmäßig zu Gast ist, dirigiert sein Ensemble Les Talens Lyriques.

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn

Commedia per musica in drei Akten

Libretto von Ranieri de’ Calzabigi

Koproduktion mit dem Teatro alla Scala Mailand