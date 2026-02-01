Holle!
21. Feb. bis 24. März 2026
Österreichische Erstaufführung - Oper zum Klimawandel nach Motiven des Grimm’schen Märchens Frau Holle - Alle Wetter! Frau Holle hat es wirklich nicht leicht in ihrem Job, trägt sie doch die ganze Verantwortung für die Jahreszeiten und das Klima. Sie macht und tut, sie schüttelt ihre Betten aus, doch sie schafft es einfach nicht, es allen recht zu machen.
Den einen ist es zu heiß, den anderen regnet es zu viel. Sogar mit Beschwerdebriefen muss sie sich inzwischen herumschlagen! Irgendwann hat Frau Holle genug und beschließt: Eine Pause muss her. Das Wetter ist doch kein Wunschkonzert! Sollen doch die beiden Wetter-Assistenten Gold-Andy und Pech-Andy das Wettermachen übernehmen. Doch das läuft ganz gewaltig schief…
Holle! beschäftigt sich spielerisch mit dem Thema Klimawandel und regt jung & alle zum Nachdenken an: Wie können wir gemeinsam das Klima schützen? Die Kinderoper für eine Sängerin und zwei agierende Instrumentalisten von Sebastian Schwab führt fantasievoll durch alle Wetterlagen: von himmelhochjauchzendem Sonnenschein-Dur bis zu verhagelten Wut-Arien der Frau Holle.
Mit freundlicher Unterstützung von Martin Schlaff
In deutscher Sprache
Libretto von Kai Weßler und Suse Pfister
Für jung & alle ab 6 Jahren
Details zur Spielstätte:
Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
Telefon: +43 1 58830–1010
Fax: +43 1 58830-991010
Geodaten: 48.1994, 16.3642
Termine: Holle! - Theater an der Wien – Das Opernhaus
|Februar 2026
|Sa. 21. Feb. 2026
16:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-02-21
Holle! (21.02.2026)
2026-02-21T16:00:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Mo. 23. Feb. 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-02-23
Holle! (23.02.2026)
2026-02-23T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Di. 24. Feb. 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-02-24
Holle! (24.02.2026)
2026-02-24T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Mi. 25. Feb. 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-02-25
Holle! (25.02.2026)
2026-02-25T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Do. 26. Feb. 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-02-26
Holle! (26.02.2026)
2026-02-26T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|März 2026
|So. 22. März 2026
11:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-03-22
Holle! (22.03.2026)
2026-03-22T11:00:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Mo. 23. März 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-03-23
Holle! (23.03.2026)
2026-03-23T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
|Di. 24. März 2026
10:30 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/holle#2026-03-24
Holle! (24.03.2026)
2026-03-24T10:30:00+01:[email protected]
Tickets kaufen
