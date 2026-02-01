Österreichische Erstaufführung - Oper zum Klimawandel nach Motiven des Grimm’schen Märchens Frau Holle - Alle Wetter! Frau Holle hat es wirklich nicht leicht in ihrem Job, trägt sie doch die ganze Verantwortung für die Jahreszeiten und das Klima. Sie macht und tut, sie schüttelt ihre Betten aus, doch sie schafft es einfach nicht, es allen recht zu machen.

Den einen ist es zu heiß, den anderen regnet es zu viel. Sogar mit Beschwerdebriefen muss sie sich inzwischen herumschlagen! Irgendwann hat Frau Holle genug und beschließt: Eine Pause muss her. Das Wetter ist doch kein Wunschkonzert! Sollen doch die beiden Wetter-Assistenten Gold-Andy und Pech-Andy das Wettermachen übernehmen. Doch das läuft ganz gewaltig schief…

Holle! beschäftigt sich spielerisch mit dem Thema Klimawandel und regt jung & alle zum Nachdenken an: Wie können wir gemeinsam das Klima schützen? Die Kinderoper für eine Sängerin und zwei agierende Instrumentalisten von Sebastian Schwab führt fantasievoll durch alle Wetterlagen: von himmelhochjauchzendem Sonnenschein-Dur bis zu verhagelten Wut-Arien der Frau Holle.

Mit freundlicher Unterstützung von Martin Schlaff

In deutscher Sprache

Libretto von Kai Weßler und Suse Pfister

Für jung & alle ab 6 Jahren