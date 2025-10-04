Die Fledermaus
4. bis 24. Okt. 2025
Operette in drei Akten - Libretto von Richard Genée - Am 5. April 1874 hob sich an der heutigen Linken Wienzeile der Vorhang zu einer Uraufführung, die das Genre der Operette, das Leben des Komponisten Johann Strauss und damit auch die Geschichte des Theaters an der Wien für immer verändern sollte.
Denn Die Fledermaus sprengte lustvoll alle Grenzen: Die Unterschiede zwischen Boulevardtheater und großer Oper, zwischen U und E, Schein und Sein, festlichem Ball und fidelem Gefängnis, Adel und Dienstboten wurden vom Champagner weggespült. Ihrem weltweiten Siegeszug zum Trotz ist Die Fledermaus ein Werk geblieben, das wie kein zweites nach Wien gehört. Es wurde zu den unterschiedlichsten Anlässen auf die Spielpläne gesetzt, denn die Walzerseligkeit vermag es auch, über so manche Leichen im Keller hinwegzutäuschen … Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss lässt es sich das MusikTheater an der Wien nicht nehmen, die „Königin aller Operetten“ mit einer Neuinszenierung zu feiern. Und wie bei der Uraufführung ist auch diesmal die Intendanz künstlerisch involviert: Während vor gut 150 Jahren die Direktorin Marie Geistinger in der Hauptrolle der Rosalinde brillierte, zeichnet nun Hausherr Stefan Herheim persönlich für die Regie verantwortlich.
In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn
Mit freundlicher Unterstützung von Johann Strauss 2025
Details zur Spielstätte:
Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
Telefon: +43 1 58830–1010
Fax: +43 1 58830-991010
Geodaten: 48.1994, 16.3642
Termine: Die Fledermaus - Theater an der Wien – Das Opernhaus
|Oktober 2025
Sa. 4. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-04
Die Fledermaus (04.10.2025)
2025-10-04T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mo. 6. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-06
Die Fledermaus (06.10.2025)
2025-10-06T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mi. 8. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-08
Die Fledermaus (08.10.2025)
2025-10-08T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Sa. 11. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-11
Die Fledermaus (11.10.2025)
2025-10-11T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mo. 13. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-13
Die Fledermaus (13.10.2025)
2025-10-13T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mi. 15. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-15
Die Fledermaus (15.10.2025)
2025-10-15T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Sa. 18. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-18
Die Fledermaus (18.10.2025)
2025-10-18T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mo. 20. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-20
Die Fledermaus (20.10.2025)
2025-10-20T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Mi. 22. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-22
Die Fledermaus (22.10.2025)
2025-10-22T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Fr. 24. Okt. 2025
19:00 Uhr
Theater an der Wien – Das Opernhaus, Linke Wienzeile 6, A-1060 Wien
https://kultur.net/theater-an-der-wien-das-opernhaus/programm/die-fledermaus#2025-10-24
Die Fledermaus (24.10.2025)
2025-10-24T19:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
