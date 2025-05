Hamlet ist einer der großen Stoffe der Kulturgeschichte: Die Verknüpfung von Thriller und philosophischem Drama erwies sich als Erfolgsgarant. Eine der unbekanntesten und sicher außergewöhnlichsten Opernversionen ist Francesco Gasparinis Ambleto, die 1706 in Venedig Uraufführung feierte. Die hochvirtuose Barockoper basiert auf den dänischen Chroniken Gesta Danorum, die auch Shakespeare inspirierten, doch wird hier der Fokus ganz auf die tragische Rachegeschichte gerichtet.

Francesco Gasparini

Dramma per musica in drei Akten

Libretto von Apostolo Zeno und Pietro Pariati

Gasparini, Schüler von Arcangelo Corelli und Lehrer von Domenico Scarlatti, der mit seiner Musik Johann Sebastian Bach inspirierte, schrieb sein damaliges Erfolgsstück für den auch schauspielerisch begabten Kastraten Nicolini. Dieser sorgte dafür, dass Ambleto 1712 in London auf den Spielplan gesetzt wurde – und das dortige Notenmaterial blieb bis zum heutigen Tag erhalten. In Wien schlüpft nun der Countertenor Raffaele Pe in die koloraturenreiche und komplexe Titelfigur. Nach ihrer erfolgreichen Produktion von La liberazione kehrt mit Ilaria Lanzino eine Regisseurin an das MusikTheater an der Wien zurück, die in den letzten Jahren mit ihren fantasievollen, mutigen und mehrfach preisgekrönten Inszenierungen für Furore gesorgt hat.

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn

Besetzung

Inszenierung: Ilaria Lanzino

Bühne: Martin Hickmann

Kostüm: Vanessa Rust

Licht: Anselm Fischer

Dramaturgie: Christian Schröder

Hamlet: Raffaele Pe

Claudius: Mirco Palazzi

Getrude: Ana Maria Labin

Ophelia: Erika Baikoff

Polonius: Nikolay Borchev

Laertes: Maayan Licht

La Lira di Orfeo

Konzertmeisterin: Elisa Citterio

Achtung: 27.04. um 11 Uhr nur die Einführungsmatinee.