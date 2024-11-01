Offene Grenzen FRÄULEIN BLAUBOAD

Alljährlich machen die Musikfestivals von Retz und Znaim die historische Gedenkstätte zum vitalen Begegnungsort: Von hüben und drüben kommen Menschen zusammen, um in einzigartiger Landschaft, bei Musik und regionaler Kulinarik zu geloben:
Nie wieder soll eine Grenze die uralte Kulturlandschaft der Thayaregion durchschneiden!
Nie wieder sollen blinder Nationalismus und politischer Machtkampf uns voneinander trennen!
Freuen wir uns auf das Retz-Debüt von Fräulein Blauboad. Das Trio fühlt mit Aberwitz und moribundem Hintersinn der Liebe, dem Leben und dem Tod auf den Zahn. Ob bei einem Spaziergang im Prater, auf makabrer Spurensuchen am Zentralfriedhof oder bei einem verhockten Nachmittag im Kaffeehaus – musikalische Fußfesseln kennt die drei Ausnahmekünstler:innen wahrlich keine: Donau Reggae und Beisl Blues.
Freier Eintritt
FRÄULEIN BLAUBOAD
Eva Mayer – Vocals
Herbert Berger – Saxophon, Klarinette, Altflöte, Chrom. Mundharmonika
Christian Frank – Klavier
|Juli 2026
|So. 12. Juli 2026
11:00 Uhr
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