Offene Grenzen FRÄULEIN BLAUBOAD

Freier Eintritt - Gemeinsam über Grenzen gehen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Heute ist sie ein beliebter Wanderweg, der Österreich und Tschechien verbindet. Das Zollhäuschen, ehemals mit bewaffneten Grenzposten besetzt, ist mittlerweile ein Museum. Doch viele können sich noch gut erinnern: Ihrer Bohlen beraubt, verbarrikadiert und schwer bewacht war die unpassierbare Brücke über die Thaya ein Symbol des Kalten Krieges.

Alljährlich machen die Musikfestivals von Retz und Znaim die historische Gedenkstätte zum vitalen Begegnungsort: Von hüben und drüben kommen Menschen zusammen, um in einzigartiger Landschaft, bei Musik und regionaler Kulinarik zu geloben:

Nie wieder soll eine Grenze die uralte Kulturlandschaft der Thayaregion durchschneiden!

Nie wieder sollen blinder Nationalismus und politischer Machtkampf uns voneinander trennen!

Freuen wir uns auf das Retz-Debüt von Fräulein Blauboad. Das Trio fühlt mit Aberwitz und moribundem Hintersinn der Liebe, dem Leben und dem Tod auf den Zahn. Ob bei einem Spaziergang im Prater, auf makabrer Spurensuchen am Zentralfriedhof oder bei einem verhockten Nachmittag im Kaffeehaus – musikalische Fußfesseln kennt die drei Ausnahmekünstler:innen wahrlich keine: Donau Reggae und Beisl Blues.

Freier Eintritt

FRÄULEIN BLAUBOAD

Eva Mayer – Vocals

Herbert Berger – Saxophon, Klarinette, Altflöte, Chrom. Mundharmonika

Christian Frank – Klavier