Edelmann & Edelmann

Mit unverwechselbarem Timbre und meisterhafter Interpretation präsentieren die Wiener Brüder ein Programm voller musikalischer Juwelen – darunter Klassiker wie „Es wird a Wein sein“, das berühmte Fiakerlied, „Unser Vater is a Hausherr“, „I bin a stiller Zecher“, „In einem kleinen Café in Hernals“ sowie „Wenn der Herrgott net will nutzt des gar nix“. Begleitet von dem virtuosen Pianisten Manfred Schiebel, werden diese Melodien mit humorvollen Passagen aus Josef Weinhebers „Wien Wörtlich“ kunstvoll verfeinert – eine Hommage an die Wiener Seele, voller Esprit, Charme und Lebensfreude.
Ein Abend, der Musikliebhaber begeistert und die Tradition des Wienerlieds mit lebendiger Leidenschaft zelebriert.
|September 2026
|Sa. 5. Sept. 2026
19:30 Uhr
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