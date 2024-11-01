Edelmann & Edelmann

Wienerliedabend mit den international gefeierten Opernsängern, den Brüdern Peter und Paul Edelmann, begleitet von Manfred Schiebel am Klavier. Als Söhne des legendären Bassisten Otto Edelmann tragen sie eine tiefe musikalische Tradition in sich und begeistern seit Jahren auf vielen großen Opernbühnen der Welt. Ihre einzigartigen Stimmen, gepaart mit charismatischer Bühnenpräsenz, machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit unverwechselbarem Timbre und meisterhafter Interpretation präsentieren die Wiener Brüder ein Programm voller musikalischer Juwelen – darunter Klassiker wie „Es wird a Wein sein“, das berühmte Fiakerlied, „Unser Vater is a Hausherr“, „I bin a stiller Zecher“, „In einem kleinen Café in Hernals“ sowie „Wenn der Herrgott net will nutzt des gar nix“. Begleitet von dem virtuosen Pianisten Manfred Schiebel, werden diese Melodien mit humorvollen Passagen aus Josef Weinhebers „Wien Wörtlich“ kunstvoll verfeinert – eine Hommage an die Wiener Seele, voller Esprit, Charme und Lebensfreude.

Ein Abend, der Musikliebhaber begeistert und die Tradition des Wienerlieds mit lebendiger Leidenschaft zelebriert.