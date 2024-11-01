Der Wachauer Jedermann


Wachaufestspiele Weißenkirchen

Der Wachauer Jedermann

Teisenhoferhof
21. bis 30. Aug. 2026
„Is oans im Glück gibt’s Freund grad gnua, Wia d’Schaben ans Licht, so fliagns am zua. Doch wann am s’Glück den Buckl draht, dann sind die Freund’ wie wegga g’waht.“ Auf vielfachen Wunsch Wiederaufnahme des Sensationserfolgs im neuen spannenden Design! In Anlehnung an die Idee des „Mondsee-Jedermanns“, wird der reiche Winzer Jedermann wieder die schaurigen „Jeeedermaaann“ Rufe im herrlichen Renaissance Ambiente des Teisenhoferhofs, im Weltkulturerbe Wachau hören.

Mit:
Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl, Michaela Ehrenstein, Anke Zisak, Martin Gesslbauer, Felix Kurmayer und Ulli Fessl als Jedermanns Mutter.

Unter Mitwirkung von Wachauer LaiendarstellerInnen.

Regie und Raum: Martin Gesslbauer
Kostüme: Christine Zauchinger
Idee: Peter Galla
Bearbeitung: Marcus Strahl/Martin Gesslbauer
Make-Up Design: Andreas Moravec/Coco Schober
Projektionsdesign: Andreas Ivancsics

nach Hugo von Hofmannsthal in Wachauer Mundart
von Galla/Strahl/Gesslbauer

Details zur Spielstätte:
Teisenhoferhof
Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
Im Rahmen des Festivals:
Wachaufestspiele Weißenkirchen

Termine: Der Wachauer Jedermann - Teisenhoferhof

August 2026
Fr. 21. Aug. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 22. Aug. 2026
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So. 23. Aug. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 28. Aug. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 29. Aug. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 30. Aug. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 