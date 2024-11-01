Der Wachauer Jedermann

„Is oans im Glück gibt’s Freund grad gnua, Wia d’Schaben ans Licht, so fliagns am zua. Doch wann am s’Glück den Buckl draht, dann sind die Freund’ wie wegga g’waht.“ Auf vielfachen Wunsch Wiederaufnahme des Sensationserfolgs im neuen spannenden Design! In Anlehnung an die Idee des „Mondsee-Jedermanns“, wird der reiche Winzer Jedermann wieder die schaurigen „Jeeedermaaann“ Rufe im herrlichen Renaissance Ambiente des Teisenhoferhofs, im Weltkulturerbe Wachau hören.

Mit:

Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl, Michaela Ehrenstein, Anke Zisak, Martin Gesslbauer, Felix Kurmayer und Ulli Fessl als Jedermanns Mutter. Unter Mitwirkung von Wachauer LaiendarstellerInnen. Regie und Raum: Martin Gesslbauer

Kostüme: Christine Zauchinger

Idee: Peter Galla

Bearbeitung: Marcus Strahl/Martin Gesslbauer

Make-Up Design: Andreas Moravec/Coco Schober

Projektionsdesign: Andreas Ivancsics nach Hugo von Hofmannsthal in Wachauer Mundart

von Galla/Strahl/Gesslbauer