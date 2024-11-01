Der Wachauer Jedermann
21. bis 30. Aug. 2026
„Is oans im Glück gibt’s Freund grad gnua, Wia d’Schaben ans Licht, so fliagns am zua. Doch wann am s’Glück den Buckl draht, dann sind die Freund’ wie wegga g’waht.“ Auf vielfachen Wunsch Wiederaufnahme des Sensationserfolgs im neuen spannenden Design! In Anlehnung an die Idee des „Mondsee-Jedermanns“, wird der reiche Winzer Jedermann wieder die schaurigen „Jeeedermaaann“ Rufe im herrlichen Renaissance Ambiente des Teisenhoferhofs, im Weltkulturerbe Wachau hören.
Mit:
Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl, Michaela Ehrenstein, Anke Zisak, Martin Gesslbauer, Felix Kurmayer und Ulli Fessl als Jedermanns Mutter.
Unter Mitwirkung von Wachauer LaiendarstellerInnen.
Regie und Raum: Martin Gesslbauer
Kostüme: Christine Zauchinger
Idee: Peter Galla
Bearbeitung: Marcus Strahl/Martin Gesslbauer
Make-Up Design: Andreas Moravec/Coco Schober
Projektionsdesign: Andreas Ivancsics
nach Hugo von Hofmannsthal in Wachauer Mundart
von Galla/Strahl/Gesslbauer
Details zur Spielstätte:
Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
Adresse: Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
Telefon: +43 2715 2268
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Der Wachauer Jedermann - Teisenhoferhof
|August 2026
|Fr. 21. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-21
Der Wachauer Jedermann (21.08.2026)
2026-08-21T19:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 22. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-22
Der Wachauer Jedermann (22.08.2026)
2026-08-22T19:00:00+02:[email protected]
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|So. 23. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-23
Der Wachauer Jedermann (23.08.2026)
2026-08-23T19:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 28. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-28
Der Wachauer Jedermann (28.08.2026)
2026-08-28T19:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 29. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-29
Der Wachauer Jedermann (29.08.2026)
2026-08-29T19:00:00+02:[email protected]
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|So. 30. Aug. 2026
19:00 Uhr
Teisenhoferhof, Marktplatz 177, A-3610 Weißenkirchen
https://kultur.net/teisenhoferhof/programm/der-wachauer-jedermann#2026-08-30
Der Wachauer Jedermann (30.08.2026)
2026-08-30T19:00:00+02:[email protected]
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