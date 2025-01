Thorsteinn Einarsson Live - Teardrops & Confettiguns Tour 2025 - Salzburg

Thorsteinn Einarsson feiert mit seiner neuen Tour „Teardrops & Confettiguns“ nicht nur sein 10-jähriges Jubliäum, sondern veröffentlicht am 21. März 2025 auch das gleichnamige Album dazu. „TD&CG“ spiegelt dabei die einzigartige emotionale Bandbreite wider, die Thorsteinn auf die Bühne und in seiner Musik transportiert.

Mit seiner markanten tiefen Stimme und den emotionalen, autobiografischen Texten, ist er längst eine feste Größe in der österreichischen Musikszene. Thorsteinn Einarsson ist derzeit einer der meistgespielten heimische Künstler:innen im österreichischen Radio: Neben seiner aktuellen Single „Hotel Heartache“, mit der er nicht nur die Top 10 der österreichischen Airplay-Charts erobert hat, sondern auch international für Aufsehen sorgt – mit unzähligen Einsätzen in Deutschland, der Schweiz und sogar in Osteuropa – bekommen seine Fans auch seine vorherigen bekannten Hit-Singles wie „Shackles“, „Echo“, „Leya“ oder „Kryptonite“ jede Woche im Radio zu hören.

Auch im TV konnte er als einzig festes Jurymitglied der ORF-Talentshow „Die große Chance“, in der er selbst vor 10 Jahren seine Karriere begann, sein erstes großes Jubiläum feiern und wurde in großen offiziellen Spotify Playlisten wie „New Music Friday“, „Pop Brandneu“ und „Top of the Morning“, welche dem austro-isländer mittlerweile Millionen von Streams beschert haben, platziert.

2024 konnte er schon als Co-Headliner auf dem Donauinselfest in Wien, genauso wie vor tausenden Fans im ganzen Land bei ausverkauften Konzerten seine Musik und seine Geschichten präsentieren – die „Teardrops & Confettiguns“ Tour wird diesen Erfolg auf die Bühne bringen und verspricht eine unvergessliche Mischung aus tiefen Emotionen und explosiver Energie.

Alle Termine auf einen Blick:

29.März 2025 · 20:00 · SALZBURG · SZENE Salzburg

30.März 2025 · 20:00 · GRAZ · Orpheum

02.April 2025 · 20:00 · WIEN · Arena Wien

3.April 2025 · 20:00 · LINZ · Posthof