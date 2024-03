Jubiläumsausstellung 2024: Admont 1074 – Ein Streifzug durch die Stiftsgeschichte

Im Frühjahr 2024 wird im ersten Geschoss des Museumsgebäudes eine Sonderausstellung zur Geschichte und Entwicklung des Klosters eröffnet. Die Schau stellt eine Reise durch fast ein Jahrtausend dar und zeigt faszinierende Objekte, von illuminierten Handschriften aus dem Mittelalter bis zur zeitgenössischen Fotocollage eines Lois Renner, von Proben aus Holzkohle bis zum kostbaren Pektorale.

Die Vielfalt der Objekte legte eine zurückhaltende, und doch unterstützende Gestaltung nahe. Die Freude an der Wahrnehmung soll im Zentrum stehen. Raumhohe Vitrinen nehmen spektakuläre Objekte auf, große und kleine Formate wechseln einander ab, großformatige Drucke an den Wänden und Hörstationen vermitteln Atmosphäre und lassen Besucherinnen und Besucher eintauchen in unterschiedliche Epochen. Goldfarbene, metallene Flächen, an verschiedenen Positionen eingesetzt, dienen der Teilung von Räumen und Großvitrinen. “Schönes entsteht, wenn das Äußere ein Bild des Inneren wird” – dieser Gedanke steht sinnbildlich für die Gestaltung der Sonderausstellung. Ohne sich anzustrengen, als würde man von einem sanften Rückenwind vorangetrieben, durchwandert man die Ausstellung und gerät immer wieder ins Staunen.

Christian Rapp / Alexander Kada

Katalog zur Jubiläumsausstellung 2024

1074 – Benediktinerstift Admont. 950 Jahre lebendiges Kloster, Benediktinerstift Admont (Hg.), 10 AutorInnen, 11 Essays, umfangreicher, reich bebilderter Objektteil, 196 Seiten, Wien: Böhlau Verlag 2024, ISBN: 978-3- 205-21965-1 (print), 978-3-205-21966-8 (e-book).

Begleitend zur Jubiläumsausstellung erscheint 2024 ein Katalog in gebundener Form, sowie als ebook-Ausgabe. Der Katalog gliedert sich in zwei Teile. Im Aufsatzteil werden v.a. historische Fragestellungen im Zusammenhang mit der Stiftsgeschichte und den stiftischen Sammlungen erörtert sowie bestimmte Themenkreise, die sich auf die Ausstellung beziehen, näher beleuchtet. Der umfangreiche und mit zahlreichen Abbildungen versehene Objektteil listet die hochkarätigen, teils noch nie gezeigten Ausstellungsobjekte, die beinahe gänzlich aus den stiftischen Sammlungen stammen, auf. Auf 196 Seiten wird es somit möglich, den Streifzug durch die 950-jährige Stiftsgeschichte abseits vom Besuch der Ausstellung auch in Buchform zu erleben.