Daniela de Santos 2024

Passend zu dieser atmosphärisch einmaligen Kulisse – die Stiftskirche von Stift Admont, nennt sie ihr Konzertprogramm „Musik zum Träumen“. Als „Königin der Panflöte“ wird die Musikerin in der internationalen Presse benannt – durchaus keine Übertreibung wie alle wissen die der preisgekrönten Grand Prix der Volksmusik Gewinnerin schon einmal gelauscht haben. Sie legt ihr Innerstes, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen über ihre Seele in die Musik.

Die Grand Prix Siegerin

Gewinnerin des Grand Prix der Volksmusik 1996 zusammen mit Dirk Schiefen an der Trompete.

Wolfgang Reis komponierte den Instrumentaltitel „Monte Cristallo“ und wünschte sich dazu zwei Musikinstrumente, die als Duett eher ungewöhnlich sind. Er entschied sich für Panflöte und Trompete und fand in der damals 29-jährigen Daniela de Santos an der Panflöte und den 17-jährigen Dirk Schiefen an der Trompete die richtigen Interpreten. Sie holten den Sieg und gewannen die begehrte Kristalltrophae.

Ort: Stiftskirche Admont