26. Advent im Stift Admont

Es weihnachtet sehr – Adventzauber im Stift Admont - Wenn sich sanfte Schneeflocken über das Gesäuse legen und eine friedvolle Stille die Landschaft umhüllt, dann erwacht im Benediktinerstift Admont der ganz besondere Zauber der Adventszeit.

Hier, im Herzen der Obersteiermark, spüren Sie die warme Vorfreude auf das größte Fest des Jahres – die Geburt Jesu, unseres Herrn und Erlösers.

Mit liebevollen Traditionen wie dem Christkindlpostamt, den feierlichen Klängen der Weisenbläser wird die Wartezeit auf Weihnachten zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Herzlichkeit und Besinnlichkeit.

Das winterliche Stift Admont präsentiert sich in mystischem Glanz und lädt Sie ein, ruhige, berührende Momente inmitten historischer Klostermauern zu genießen. Beim alljährlichen Advent im Stift Admont am zweiten und dritten Adventwochenende erleben Sie eine Atmosphäre voller Wärme, Genuss und festlicher Inspiration.

Freuen Sie sich auf einen aromatischen Glühwein, hausgemachte Roggenkrapfen und entdecken Sie kunstvolles Handwerk, liebevoll gefertigte Hauben, Kerzen und einzigartigen Schmuck – hier findet jeder sein persönliches Weihnachtswunder.

Tauchen Sie ein in den zauberhaften Advent im Stift Admont – wo Tradition und Magie Weihnachten lebendig werden lassen!

Bibliothek und Museum während des Adventmarktes

- jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

- ermäßigter Eintritt Bibliothek & Museum

- Freitag, Samstag und Sonntag bzw. Montag jeweils um 11:00 und 14:00 Uhr Führung Bibliothek, 13:00 Uhr Sonderführung

Adventprogramm-2025.pdf