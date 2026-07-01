|Juli 2026
|Do. 16. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-16
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (16.07.2026)
2026-07-16T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 17. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-17
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (17.07.2026)
2026-07-17T19:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 18. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-18
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (18.07.2026)
2026-07-18T19:15:00+02:[email protected]
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|Do. 23. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-23
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (23.07.2026)
2026-07-23T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 24. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-24
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (24.07.2026)
2026-07-24T19:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 25. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-25
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2026-07-25T19:15:00+02:[email protected]
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|Mi. 29. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-29
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2026-07-29T19:15:00+02:[email protected]
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|Do. 30. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-30
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2026-07-30T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-07-31
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (31.07.2026)
2026-07-31T19:15:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-01
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (01.08.2026)
2026-08-01T19:15:00+02:[email protected]
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|Do. 6. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-06
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (06.08.2026)
2026-08-06T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 7. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-07
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (07.08.2026)
2026-08-07T19:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 8. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-08
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (08.08.2026)
2026-08-08T19:15:00+02:[email protected]
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|Do. 13. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-13
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (13.08.2026)
2026-08-13T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 14. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-14
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (14.08.2026)
2026-08-14T19:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 15. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-15
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (15.08.2026)
2026-08-15T19:15:00+02:[email protected]
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|So. 16. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-16
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (16.08.2026)
2026-08-16T19:15:00+02:[email protected]
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|Mi. 19. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-19
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (19.08.2026)
2026-08-19T19:15:00+02:[email protected]
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|Do. 20. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-20
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (20.08.2026)
2026-08-20T19:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 21. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
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Bühnenführung - Oper im Steinbruch (21.08.2026)
2026-08-21T19:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 22. Aug. 2026
19:15 Uhr
Steinbruch St.Margarethen, Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
https://kultur.net/steinbruch-stmargarethen/programm/buehnenfuehrung-oper-im-steinbruch#2026-08-22
Bühnenführung - Oper im Steinbruch (22.08.2026)
2026-08-22T19:15:00+02:[email protected]
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