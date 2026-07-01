Bühnenführung - Oper im Steinbruch

Ein Blick hinter die Kulissen - Beeindruckende Bühnenbilder und opulente Spezialeffekte bereiten den Besuchern seit Jahren unvergessliche Opernabende im Steinbruch St. Margarethen. Werfen Sie einen Blick über die Schulter des Bühnenbildners und gewinnen Sie einen Eindruck über den Ablauf und die Technik hinter den Kulissen.

Termine: an jedem Aufführungstag (außer Premiere)

Beginn Juli: 19.15 Uhr | 19.45 Uhr

Beginn August: 18.45 Uhr | 19.15 Uhr

Dauer: ca. 30 Minuten

Preis: € 8 pro Person

Treffpunkt: vor dem Shop im Foyerpark im Steinbruch St. Margarethen

Tickets für die Bühnenführungen erhalten Sie ausschließlich im Vorverkauf.