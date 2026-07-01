Bühnenführung - Oper im Steinbruch


Oper im Steinbruch

Bühnenführung - Oper im Steinbruch

Steinbruch St.Margarethen
16. Juli bis 22. Aug. 2026
Ein Blick hinter die Kulissen - Beeindruckende Bühnenbilder und opulente Spezialeffekte bereiten den Besuchern seit Jahren unvergessliche Opernabende im Steinbruch St. Margarethen. Werfen Sie einen Blick über die Schulter des Bühnenbildners und gewinnen Sie einen Eindruck über den Ablauf und die Technik hinter den Kulissen.

Termine: an jedem Aufführungstag (außer Premiere)

Beginn Juli: 19.15 Uhr | 19.45 Uhr
Beginn August: 18.45 Uhr | 19.15 Uhr
Dauer: ca. 30 Minuten
Preis: € 8 pro Person
Treffpunkt: vor dem Shop im Foyerpark im Steinbruch St. Margarethen

Tickets für die Bühnenführungen erhalten Sie ausschließlich im Vorverkauf.

Details zur Spielstätte:
Steinbruch St.Margarethen
Steinbruch St.Margarethen, A-7062 St. Margarethen
Im Rahmen des Festivals:
Oper im Steinbruch

Termine: Bühnenführung - Oper im Steinbruch - Steinbruch St.Margarethen

Juli 2026
Do. 16. Juli 2026
19:15 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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Do. 6. Aug. 2026
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Fr. 7. Aug. 2026
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Sa. 8. Aug. 2026
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Do. 13. Aug. 2026
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Fr. 14. Aug. 2026
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Sa. 15. Aug. 2026
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So. 16. Aug. 2026
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Mi. 19. Aug. 2026
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Do. 20. Aug. 2026
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Fr. 21. Aug. 2026
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Sa. 22. Aug. 2026
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