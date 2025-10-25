Tschaikowski & Beethoven - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Erleben Sie ein mitreißendes Konzertprogramm, das die Tonkünstler mit der prunkvollen Polonaise aus Tschaikowskys «Eugen Onegin» eröffnen. Die 19-jährige Amira Abouzahra glänz als Solistin im Violinkonzert von Tschaikowski. Dazu erklingt Beethovens zweite Symphonie, ein Werk voller Humor und Glanz. Dirigent Samuel Seungwon Lee sorgt für ein unvergessliches Debüt.

Amira Abouzahra, Violine

Samuel Seungwon Lee, Dirigent

Beschreibung

Mit der prunkvollen Polonaise aus «Eugen Onegin» ziehen die Tonkünstler ein – und eröffnen damit das erste Abonnementkonzert im Rahmen ihrer neuen Residenz im Stadttheater Baden sowie ihre erste vollständige Konzertsaison im Stadttheater Wiener Neustadt. Von Pjotr Iljitsch Tschaikowski erklingt dabei auch das brillante Violinkonzert, mit dem sich die erst 19-jährige Amira Abouzahra als Solistin vorstellt. Mag da auch im Mittelsatz zu Herzen gehende Melancholie regieren: Drumherum bietet das Werk vornehmlich hochvirtuose Musik voller Esprit und Elan. Das gilt nicht minder für die zweite Symphonie von Ludwig van Beethoven – eines treuen Sommergastes in Baden, der einmal von der Polizei in Wiener Neustadt irrtümlich arretiert wurde. Die zeitliche Nähe zum Heiligenstädter Testament, in dem Beethoven seinen fortschreitenden Gehörverlust behandelt, hört man der Symphonie weitgehend nur indirekt an: Viel eher hat man das Gefühl, ihr Glanz und ihr auf die Spitze getriebener Humor sollten den Schöpfer von allen tristen Gedanken befreien. Ein mitreißendes Programm, das sich der junge koreanische Dirigent Samuel Seungwon Lee für sein Tonkünstler-Debüt ausgesucht hat!