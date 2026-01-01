Thomas Gansch: Schlagertherapie

„Guten Morgen Sonnenschein" - Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf, schalten Computer, Radio oder Fernseher ein und verzweifeln im selben Moment, da man Sie überall davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarz-Weiß?