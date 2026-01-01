Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Thomas Gansch: Schlagertherapie


Stadttheater Wiener Neustadt
29. Jan. 2026
„Guten Morgen Sonnenschein" - Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf, schalten Computer, Radio oder Fernseher ein und verzweifeln im selben Moment, da man Sie überall davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarz-Weiß?

Vergessen wir mit Thomas Gansch für eine kurze Weile die Sorgen der Welt und erlauben wir uns, zu träumen – damit wir‘s danach wieder mit der Realität aufnehmen können! Schlagertherapie sozusagen.

Thomas Gansch, Trompete, Stimme
Leonard Paul, Posaune, Stimme
Sebastian Fuchsberger, Posaune, Stimme
Michael Hornek, Klavier, Stimme

Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Januar 2026
Do. 29. Jan. 2026
