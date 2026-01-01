Thomas Gansch: Schlagertherapie
29. Jan. 2026
„Guten Morgen Sonnenschein" - Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf, schalten Computer, Radio oder Fernseher ein und verzweifeln im selben Moment, da man Sie überall davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarz-Weiß?
Vergessen wir mit Thomas Gansch für eine kurze Weile die Sorgen der Welt und erlauben wir uns, zu träumen – damit wir‘s danach wieder mit der Realität aufnehmen können! Schlagertherapie sozusagen.
Thomas Gansch, Trompete, Stimme
Leonard Paul, Posaune, Stimme
Sebastian Fuchsberger, Posaune, Stimme
Michael Hornek, Klavier, Stimme
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
