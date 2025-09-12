Tag der offenen (Theater)Tür 2025

Bitte beachten Sie, dass das Programm laufend angepasst & aktualisiert wird.
Streichquartett des Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Pop-Songs von einem Streichquartett? Kennen Sie vielleicht aus "Bridgerton"! Am Tag der offenen Tür spielen sie zur Begrüßung vor dem Theater.
Live: die Band ARTETT im Großen Saal
Die beliebte Band aus der Region rockt die Bühne und besticht durch ihre Vielseitigkeit.
Technik-Show – die Bühne in Bestform
Die Technik-Crew zeigt, was mit der Bühnentechnik im Stadttheater alles möglich ist – mit Licht, Ton und jeder Menge Know-how.
Backstage-Führungen - Der Blick hinter den Vorhang
Kostenlosenlose Teilnahme-Tickets für die Führungen sind ab 1.9. online, sowie auch am Tag selbst vor Ort ab 10:00 Uhr im Kartenbüro erhältlich.
"Open Piano" im Salon Bösendorfer
Alle, die Klavier spielen (oder es einfach ausprobieren möchten), sind herzlich eingeladen, am Bösendorfer Grand Piano Platz zu nehmen.
Bastelecke für Kinder mit Thea, der Theater-Eule
Kreativ werden mit dem Maskottchen und Erinnerungen mit nach Hause nehmen!
Theater-Workshop für Kinder
Ein spielerischer Einstieg in die Welt des Theaters gemeinsam mit den Kulturvermittler:innnen!
